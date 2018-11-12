Фотовыставка Владимира Цвирко в Президентской библиотеке приглашает в путешествие по Беларуси

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка авторского проекта Владимира Цвирко "Силуэты наследия" к Году малой родины откроется 13 ноября в Президентской библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе библиотечного маркетинга библиотеки.

В путешествие по белорусской земле приглашает автор книги "150 золотых маршрутов моей Беларуси". "Силуэты наследия" предстанут перед посетителями образами костелов и церквей из всех уголков страны. Они впечатляют своей историей, красотой, неповторимостью. Эти архитектурные памятники имеют разную степень сохранности. Но все они являются настоящей ценностью белорусской нации, отражают уникальность нашей земли, нашей нации, души белорусского народа", - рассказали в Президентской библиотеке.

На выставке также будут представлены фотографии памятников дворцово-парковой архитектуры, внесенных в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. "Датируются они ХVI - началом ХХ века. В прошлые века возведение усадеб поручалось лучшим архитекторам Европы. Усадьбы возникали из сочетания различных видов художественной деятельности: архитектуры, живописи, скульптуры. У каждой из них своя история и легенда", - отметили в библиотеке.

Ознакомиться с экспозицией можно до 28 января 2019 года (улица Советская, 11).-0-