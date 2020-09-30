Фотовыставка заповедной природы Беларуси открылась в НББ

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Тропами заповедной природы", приуроченная к Году малой родины, открылась в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Нет ничего более живописного, чем красота, созданная природой. Глядя на фотографии выставки, удивляешься, насколько совершенна и прекрасна родная земля, природа и ее обитатели. Мощные зубры, нарядные синицы, симпатичная лиса, яркий тетерев, токующий глухарь. Впечатляет снимок, где мама-змееяд кормит своего птенца. Есть и необычная фотография свиристели на калине. Завораживает мастерство фотографов, когда они ловят подходящие моменты, чтобы запечатлеть перемазанную ряской выдру, выскакивающую из воды, ревущего оленя", - отметили в НББ.

На выставке гости смогут увидеть работы белорусских фотохудожников, участников белорусского Клуба фотографов дикой природы - Сергея Плыткевича, Павла Мартинчика, Виктора Козловского, Дениса Ивковича, Ирены Гудиевской, Павла Лычковского и Александра Пекача. Кроме того, вниманию гостей представлена книжная выставка-просмотр. В экспозиции - свыше 30 изданий из фонда библиотеки. Это альбомы с уникальными изображениями дикой природы страны и статьи из периодических изданий об авторах фоторабот.

Экспозиция открыта до 1 декабря.-0-