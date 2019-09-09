Фотовыставки, посвященные 110-летию Тель-Авива, пройдут в Минске

С 19 по 29 сентября в Художественной галерее Михаила Савицкого пройдут выставки фотографий израильского кинооператора, фотожурналиста и документалиста Бориса Беленкина: "Тель-Авив в Минске" (в честь 110-летия Тель-Авива) и "Диалог эпох", сообщили БЕЛТА в Израильском культурном центре "Натив" при Посольстве Государства Израиль в Республике Беларусь.

В послужном списке Бориса Беленкина персональные фотовыставки в Израиле и за рубежом. Он по праву считается "зорким поэтом Тель-Авива", этой живой, ни на минуту не замирающей, многоцветной субстанции. Фотопроекты Беленкина – яркий, разножанровый, увлекательный рассказ об удивительном израильском мегаполисе.

По мнению автора, Тель-Авив фантасмагорически включен в динамику мира как особый миф: его ртутная экспрессия, восточная цветопись, европейская мимикрия и бесконечный пласт сконцентрированного времени манят и чаруют. Он отличен от столицы всех мировых религий – Иерусалима. От морской демократичности северной Пальмиры – Хайфы. Город мерцает, как алмаз на дне колодца. Его невозможно присвоить или припрятать. Он всегда иной – и с каждым днем все более подвижный.

Борис Беленкин – охотник за мгновением. Его лаконичность и внимание к деталям – общие черты и документалистики, и фотоискусства. Он не снимает гламурные фото с видами Тель-Авива, не снимает красивенькие картинки, которых множество в каждом путеводителе. Его стихия, его интерес – люди в городе. Импульсивный город, импульсивные люди. Изменчивые краски города, пляж с его особым сюжетом и расслабленностью, неуловимая и предельно точно сфокусированная поэзия этого города, этого мира, этого географического пространства.

Борис Беленкин приехал в Израиль в 14 лет в 1972 году из Молдавии. После окончания школы и трех лет в Армии обороны Израиля окончил факультет кино и телевидения Тель-Авивского университета (1983 год), начал карьеру в 1979 году. Автор создал и руководил израильским телекоммуникационным центром (1999-2001) в Москве. Сотрудничал с известными продюсерами, был режиссером и оператором на многих израильских телеканалах, в том числе на Первом государственном израильском канале, а также на международном телеканале на русском языке RTVi.

Борис Беленкин участвовал в выставках, организованных министерством интеграции Израиля и правительством страны. Выставки "Тель-Авив" и "Диалог эпох" с успехом были представлены в Москве и Санкт-Петербурге. Совместный проект с художником Михаилом Хазиным "Диалог эпох" ("Еврейский натюрморт") ранее был успешно представлен в Русском музее в Санкт-Петербурге, одна из работ вошла в состав постоянной экспозиции музея.

Выставка пройдет в Художественной галерее Михаила Савицкого (площадь Свободы, 5).

Время работы со среды по воскресенье – с 11:00 до 19:00.

Вход платный.

Подробнее о выставке на сайте minskmuseum.by.

Информационный партнер выставки – Белорусское телеграфное агентство.