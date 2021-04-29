Французские суперэкслибрисы XVII-XVIII веков представлены в НББ

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Французскі суперэкслібрыс XVII-XVIII стст." открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди различных видов книжных знаков, которые отражают принадлежность владельцу, элитарную позицию занимают суперэкслибрисы - отжатые золотом на переплете гербы или вензеля. Они являются объектом изучения не только книговедения, но и манят любителей геральдики, фалеристики, палеографии, генеалогии. Суперэкслибрисы являются информативным историческим источником об интеллектуальной жизни Франции.

Ценные старопечатные книги из частных библиотек французской аристократии хранятся в Национальной библиотеке Беларуси. Роскошное и изысканное украшение переплетов этих книг - блестящий пример культуры эпохи. Целые династии переплетчиков специализировались на оформлении переплетов по вкусу титулованных владельцев-библиофилов.

"В фондах нашей библиотеки есть чрезвычайно интересная и ценная коллекция французских суперэкслибрисов. По сути, это знак собственности, который ставится на обложке. Чаще всего - это тиснение с нанесением позолоты. Раньше такие книги могли иметь далеко не все, а сегодня это явление стало еще более редким, чем пять веков назад, - отметил заместитель генерального директора - директор по научной работе и издательской деятельности НББ Александр Суша. - Суперэкслибрис - это то, что сразу выделяет книгу и автоматически придает ей ценность, причем исключительную. Эти издания имеются в собраниях большинства национальных библиотек, и каждая из них гордится этим, старается их популяризировать, издавать тематические каталоги и организовывать выставочные проекты".

По словам главного библиографа научно-исследовательского отдела книговедения НББ Светланы Пахоменковой, суперэкслибрис возник в XV веке во Франции. В XVI-XVII веках книжный знак получил свое развитие, а в XVIII произошел его рассвет.

"Суперэкслибрис - это, как правило, эффектный, но трудноисполнимый книжный знак. Он выполняется способом горячего тиснения на крышке переплета: накладывается лист золота на клеевой основе и прижимается сверху штампом-матрицей, - рассказала она. - Штамп-матрица обычно заказывалась у резчика по металлу, резалась из меди или латуни и обычно хранилась у владельца. Они могли быть нескольких видов: гербовые (геральдические), вензелевые, сюжетные и их различные комбинации. Книги партиями просто в обложке отдавались в переплетную мастерскую вместе со штампом-матрицей".

На выставке представлены образцы французского переплетного мастерства XVII-XVIII веков. Экспонируются издания с геральдическими суперэкслибрисами знаменитых государственных, политических и военных деятелей Франции, а также аристократии: короля Людовика ХІІІ Справедливого, "короля-солнца" Людовика XІV, королевы Марии Терезии Австрийской, короля Людовика XV Возлюбленного, королевы Марии Лещинской (дочери короля Речи Посполитой Станислава Лещинского), маркизы де Помпадур, министра Жана-Батиста Кольбера и других.

Посетить экспозицию можно по 31 августа.-0-