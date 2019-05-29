Французскую комедию поставили в Брестском театре драмы

29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы сегодня состоится премьера спектакля "Дорогое сокровище" по пьесе классика французского кинематографа Франсиса Вебера, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спектакль поставил главный режиссер БАТД Тимофей Ильевский, который в этот раз отступил от психологического театра и предлагает зрителю легкую комедию. "Этот жанр очень востребован, но его надо делать весело и вкусно, чтобы не уйти в какую-то пошлость, от которой зритель морщится. Это должно быть выполнено чисто и профессионально. Мы попытались передать дух французской комедии, так любимой в 80-е годы прошлого столетия", - сказал режиссер.

Новая постановка - подарок всем поклонникам фильмов с участием Пьера Ришара: "Игрушка", "Папаши", "Невезучие", "Беглецы", "Высокий блондин в черном ботинке". Своему автору - французскому кинорежиссеру и сценаристу Франсису Веберу - они принесли мировую известность. Героем большинства его произведений является Франсуа Пиньон - обаятельный недотепа и неудачник. Трогательная и смешная история, рассказанная в "Дорогом сокровище", тоже о нем. Мсье Пиньон переживает не лучший период своей жизни: он потерял работу, беден, одинок и ровным счетом никому не интересен. Но, несмотря на невеселые обстоятельства, Франсуа не теряет присутствие духа. Нет ничего проще - пустить окружающим пыль в глаза. И вот уже ползут слухи о тайном богатстве обыкновенного, ничем не примечательного сторожа.

Главную роль исполняет ведущий мастер сцены Сергей Петкевич. В постановке также заняты заслуженный артист Беларуси Михаил Метлицкий, артисты Алексей Щербаков, Денис Сорока, Дарья Старосотникова, Наталья Лобко, Татьяна Строк. "Для них это хороший тренинг, потому что здесь они играют характерные роли, не образы, а маски. Это другой театр: в большей степени - представлений нежели переживаний. Думаю, технически актеры со своей задачей справились, а оценивать будет зритель", - отметил Тимофей Ильевский.

Премьеру спектакля представят сегодня в 19.00. Следующие премьерные показы запланированы на 12 и 20 июня.-0-

Фото Брестского академического театра драмы