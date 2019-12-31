Гадания на валенках и парад-карнавал: "Колядный разгуляй" устроят в Полоцком районе

31 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Фолк-арт-уикенд в народном стиле проведут в Полоцком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в районном центре культуры.

"Колядный разгуляй" традиционно начнется в деревне Богатырская, где вот уже 48 лет бережно сохраняет и развивает колядные традиции Полотчины местный творческий коллектив "Галасы спадчыны". На этот раз всех любителей зимних забав здесь ждут 12 января. Состязаться за призы как всегда будут представители всех сельсоветов района. Каждый из них выставляет свою колядную команду из четырех человек: звездаря со звездой, мехоноша с мешком, остроумного зачинщика и маски (согласно местным традициям, это будет образ козы, медведя, аиста или коня). Свою команду могут заявить также все желающие.

Программу насыщенного дня откроет парад-карнавал. Участники пройдутся по деревенским подворьям с колядными песнями, плясками и мешками. Обладателям самого большого помимо богатых даров достанется и победа в конкурсе. Выступления продолжатся творческим рингом "Дзівосы на Каляды" с показом обычаев Полоцкого района, выбором лучшего ряженого коллектива в конкурсе "Колядный гардеробчик" и другими состязаниями.

Главное внимание на празднике будет уделено валенкам. Их все команды готовят заранее, используя подручные средства, свои знания и фантазию. Участники выберут лучшую из представленных пар, затем с помощью валенок погадают, потом в них станцуют, а в конце обувь проверят на прочность в шуточных боях.

Организаторы праздника обещают всем раздолье игр и забав, а для поддержания сил и энтузиазма - традиционную деревенскую кашу и горячий чай.-0-