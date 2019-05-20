Гала-концерт молодежного фестиваля "АРТ-вакацыі" пройдет 25 мая в Орше

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гала-концерт республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи "АРТ-вакацыі" пройдет 25 мая в Орше, молодежной столице Беларуси 2019 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

Финалу предшествовала большая работа. В учреждениях образования состоялись творческие мероприятия и концерты, в которых приняли участие около 17 тыс. учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, более 1,5 тыс. творческих коллективов и индивидуальных исполнителей инструментального, вокально-хорового, хореографического, театрального и фольклорного жанров. "В марте-апреле лучшие из них продемонстрировали свое мастерство на региональных этапах во время творческих марафонов, праздников, тематических концертных программ. Победители и призеры примут участие в гала-концерте республиканского фестиваля "АРТ-вакацыі-2019" в Орше 25 мая", - рассказали в центре.

Фестиваль "АРТ-вакацыі" способствует активизации работы по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и художественно-эстетическому воспитанию учащихся, поддержке инициатив, созданию оптимальных условий для творческого развития и самореализации молодежи. Его девиз в этом году - "Творчество молодежи - слова будущего!".

Организаторами выступают Министерство образования и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.-0-