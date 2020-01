Гала-концерт нацотбора для "Евровидения" пройдет 28 февраля на "Беларусьфильме"

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания начала подготовку к финальному шоу национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020", который пройдет 28 февраля в одном из павильонов Национальной киностудии "Беларусьфильм", сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.

"В этом году принято решение разнообразить формат отбора, в том числе поменять место проведения финального гала-концерта. Новая локация - съемочный павильон национальной киностудии "Беларусьфильм" - позволит нам пригласить больше зрителей для поддержки артистов. А у самих исполнителей в распоряжении будет большая сцена и большее количество дней для репетиций и отработки их конкурсных номеров", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

Площадь съемочного павильона "Беларусьфильма" - 1000 кв.м, что более чем в полтора раза превышает размеры студии "600 метров" Белтелерадиокомпании, где в прошлые годы проходил финал нацотбора на "Евровидение". В прямом эфире на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" телезрителей ожидает шоу, во время которого можно будет наряду с авторитетным жюри проголосовать за понравившегося исполнителя. Финалист, набравший в сумме наибольшее количество зрительских и экспертных голосов, удостоится права представлять страну на конкурсе песни "Евровидение - 2020".

Финалисты нацотбора были определены 27 января. На финишную прямую вышли: Анастасия Гламозда ("Burning again"), Дарья Хмельницкая ("On Fire"), AURA ("Барані свае"), VAL ("Да вiдна"), Анжелика Пушнова ("27 января. True Love"), NAPOLI ("Dоn't let me down"), Саша Захарик ("Rocky Road"), КейСи ("Chili Pepper"), Ян Ярош ("Fire"), Анастасия Развадовская ("Hello"), CHAKRAS ("La-ley-la"), Анастасия Малашкевич ("Invisible"). Согласно жеребьевке, откроет гала-концерт NAPOLI, а под завершающим, 12-м, номером выступит VAL.

65-й конкурс песни "Евровидение" в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал, где выступит представитель Беларуси, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, финал запланирован на 16 мая.-0-