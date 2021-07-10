Гала-концерт по заявкам жителей проходит в Александрии

10 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Гала-концерт "Песнi маёй краiны" по заявкам зрителей станет одним из ярких событий республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), передает корреспондент БЕЛТА.

Основная фишка концерта: его репертуар составляли по заявкам жителей агрогородка Александрия. В основе финального шоу - идея духовного единства. За одним столом соберутся друзья, которые обсудят важные человеческие ценности: семью, духовность и любовь. Все это будут сопровождать яркие творческие номера.

Как отметили организаторы, в этом году необычна и конструкция сцены: она сделана вращающейся, что будет создавать 3D-эффект. В центре установлена поворотная площадка диаметром 9 м. Также роль декораций выполнят светодиодные экраны.

Сегодня на концертную площадку республиканского праздника выйдут Олег Газманов, Серега, Константин Москович, Анатолий Ярмоленко, Василий Раинчик, Анастасия Москвина, Владимир Громов, Александр Солодуха, Владимир Провалинский, Алена Ланская, Жанет, Виктория Алешко, Надежда Микулич, Руслан Алехно. В концерте примут участие оркестр народных инструментов имени Л.Л.Иванова, Белорусский государственный ансамбль народной музыки "Свята", Государственный академический ансамбль танца, Национальный академический народный хор имени Г.И.Цитовича, "Песняры", арт-группа "Беларусы", ансамбль "Сябры", ВИА "Верасы", группа "Аура", шоу "Аллюр" и другие.

В партере разместились 3 тыс. зрителей. Концерт продлится более двух часов. После этого гости смогут увидеть красивый фейерверк над Днепром. Финальным аккордом праздника станет дискотека под открытым небом, которая продлится до 2.00.-0-

Фото Максима Гучека