Галерея Савицкого приглашает посмотреть, как менялся Минск на протяжении 75 послевоенных лет

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства "Огни моего города", посвященная 10-летию Музея истории города Минска откроется 30 декабря в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили БЕЛТА организаторы.

В экспозиции представлены произведения искусства из фондовых коллекций музея, по которым можно проследить, как менялся Минск на протяжении 75 послевоенных лет. "Это своеобразная ретроспектива, где каждое десятилетие характеризуется своими достижениями, знаковыми для горожан событиями: строительством новых микрорайонов, возрождением исторического центра, городскими праздниками", - отметили организаторы.

В структуре музея было создано девять постоянных экспозиций. Пополняются и растут музейные коллекции, среди которых особое место занимает собрание живописных и графических произведений, посвященных столице.

"Известные летописцы Минска по-своему изобразили город на холстах и бумаге, но каждому из них удалось передать то, что называют душой города. У Леонида Дударенко - уют старых предместий и улиц, у Бориса Аракчеева - яркие парады и демонстрации, у Леонида Щемелева и Владимира Товстика - неповторимый колорит истории и современности, у Григория Ситницы - историческая атмосфера и память веков на старых стенах", - подчеркнули в музее.

Выставка также представляет собой интересный документальный материал для исследователей архитектуры и городской жизни. "Рисунки с натуры Владимира Стельмашонка передают масштаб военных разрушений 1940-х годов и начало сложного этапа возрождения города, приподнятое настроение и энтузиазм послевоенного восстановления", - добавили организаторы.

Особенно богатое художественное наследие оставили Минску 1950-1960-е годы. Живописные и графические работы этого периода пронизаны атмосферой большой стройки, надеждой на светлое будущее, настроением мирной и спокойной жизни, предвкушением праздника 900-летия Минска. Представлен городской пейзаж конца 1950-х годов "Свислочь", автором которого является Герой Беларуси, народный художник Беларуси Михаил Савицкий.

Произведения 1970-1980-х годов отмечены налетом ностальгии по старому городу в творчестве Леонида Дударенко и Виктора Марковца. "Художники этого времени все чаще обращаются к теме реконструкции исторического облика города. Например, Владимир Исаченко в своих работах отразил грусть по уходящему деревянному Минску. Его "Вечер в Сухарево" теперь лишь напоминание о том, как выглядели тихие и уютные районы деревянной застройки в 1990-е годы", - обратили внимание в музее.

Образ современного города XXI века создают художники нового поколения Василий Пешкун, Глеб Отчик, Юрий Крупенков, Василий Зенько.

Познакомиться с работами можно по 14 февраля. Кроме того на выставке будет работать видеозона, где можно посмотреть документальные фильмы о Минске.-0-