Галерея "Университет культуры" приглашает на мастер-класс по созданию шарнирной бумажной куклы

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мастер-класс по созданию шарнирной бумажной куклы состоится 20 марта в 17.00 в художественной галерее "Университет культуры". Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

"На протяжении многих тысячелетий куклы являются неотъемлемым атрибутом жизни человека. Их создание всегда признавалось тончайшим искусством - мастера-кукольники издавна ценились в обществе, а коллекционеры и любители были готовы отдать немалые деньги за то, чтобы приобрести полюбившееся творение и пополнить свою коллекцию. Текстильные, фарфоровые, деревянные, бумажные - куклы были предметами культа, игрушками, рекламными объектами, механическими аттракционами и произведениями искусства", - отметили организаторы.

Мероприятие является частью персональной выставки Александры Романовой "Волшебных сказок голоса". Ее графические работы находятся в частных коллекциях в Беларуси, Швейцарии, Израиле, России.-0-