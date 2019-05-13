Гаспарян: среди конкурсантов "Евровидения" ZENA выглядит достойно

Завтра в Тель-Авиве будет особенно жарко. На главную сцену международного конкурса песни "Евровидение-2019" в Expo Tel Aviv выйдут участники первого полуфинала - представители 17 стран, в том числе и Беларуси. Журналисты и букмекеры делают свои ставки, предугадывая, кто войдет в счастливую десятку финалистов. А вот известный российский журналист, музыкальный критик Артур Гаспарян пока затрудняется назвать финалистов и фаворитов конкурса. Корреспондент БЕЛТА пообщалась с ним во время церемонии открытия "Евровидения-2019".

- Артур, как вы оцениваете организацию "Евровидения" в этом году?

- Уровень конкурса достойный. "Евровидение", если можно так сказать, это уже накатанная машина. Вместе с тем в процессе его подготовки у разных стран-организаторов всегда возникают определенные сложности. Никогда не было такого "Евровидения", чтобы все шло как по маслу с первого до последнего момента. По-моему, даже в Швеции, которая является одной из главных стран в плане организации и проведения песенного форума, были свои сложности.

Что касается Израиля, то еще несколько дней назад серьезно ставился вопрос о возможности отмены "Евровидения" из-за террористической угрозы, поэтому те меры безопасности, которые, может быть, нам кажутся несколько утомительными, у меня не вызывают каких-то особых вопросов. Было много историй, связанных с финансовой стороной вопроса - тоже знакомая ситуация по другим конкурсам. В итоге все участники приехали в Тель-Авив, репетиции проходят, пресс-центр работает, оранжевая дорожка... Я это расцениваю как абсолютно рабочие моменты. Как мне кажется, конкурс этого года в лучшую или худшую сторону от предыдущих глобально не отличается.

- Как вам номер белорусской участницы?

- Я хорошо оцениваю ее номер. В линейке конкурсантов ZENA выглядит вполне достойно. Хотя, как можно заметить, задача выхода в финал или вообще достижение какого-то результата на "Евровидении" часто зависит не только от самого артиста. Есть очень много факторов, которые влияют на выбор телезрителей и жюри. В самом начале репетиционного процесса букмекеры предсказывали Беларуси выход в финал. Мы обсуждали с коллегами эту ситуацию и очень радовались за юную исполнительницу. Посмотрим, как все будет.

- Кто для вас является фаворитом конкурса?

- В этом году конкурс очень странный: нет явных лидеров и фаворитов. Никто не может просчитать так уверенно или с долей вероятности в 50% или 60%, как это было в прошлые годы. Исход может быть самым неожиданным.

- За кого болеете вы?

- Я считаю, что это очень плохо, если журналист за кого-то лично будет болеть. Я стараюсь быть наблюдателем. В России, например, очень часто на меня обижаются за то, что я не болею за Сергея Лазарева. И в прошлый раз я за него не очень сильно болел.

Я пытаюсь объяснить своим читателям мотивы и решения профессионального жюри, которые часто не совпадают с телезрительскими пристрастиями. Жюри не обязано голосовать так, как это делают фанаты того или иного исполнителя. Профессионалы всегда оценивают артиста немного с других позиций. Просто хорошо спеть или эмоционально попрыгать на сцене недостаточно. Есть много креативных, творческих факторов, которые учитывает жюри. В первую очередь это качество музыки. Не с точки зрения того, хорошо ли записана фонограмма, а что это вообще за музыка, высокое это искусство или это сплошные самоповторы, вторичность, которая, возможно, была в прошлый раз. Я стараюсь быть отстраненным, объяснять людям, что происходит на "Евровидении" и у кого какие шансы на выход в финал и победу. Это более удобная позиция.

Что касается лично меня, то в этом году ни одна из песен "Евровидения" у меня большого восторга не вызвала. За многие годы существования песенного форума у меня есть любимые композиции. Самая любимая из них "Bistra Voda" 2009 года группы Regina из Боснии и Герцеговины. У них был совершенно потрясающий видеоклип. Журналисты тогда назвали эту группу лучшей. Песня заняла восьмое место, но она очень хорошая, я ее время от времени слушаю. Шведская исполнительница Loreen была с великолепной песней. Не могу сказать, что я за нее болел, но она мне нравилась.

Я прослушал все песни этого года, чтобы быть в курсе, но не могу выделить кого-то. Шансы пройти в финал и выиграть всегда есть у любой страны. Посмотрим.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-