Гастроли Брянского театра юного зрителя в Витебске отменены

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28 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Гастроли Брянского областного театра юного зрителя в Витебске, которые были запланированы на 10-11 февраля, отменены, сообщили БЕЛТА в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа.
"По независимым от театра причинам отменяются гастроли Брянского областного театра юного зрителя - показы спектаклей "Три мушкетера" и "Дядюшкин сон". Приобретенные билеты можно сдать в кассу театра. Приносим извинения за принесенные неудобства", - сказали в Коласовском театре.
Как сообщалось БЕЛТА, коллектив из России собирался выступить с двумя спектаклями. Кроме того, для школьников была подготовлена сказка "Финист - Ясный сокол".-0-