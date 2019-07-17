Гастрольный тур спектакля "Радзіва "Прудок" Купаловского театра начался с аншлагов в Бресте

17 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы сегодня с аншлагом прошли два показа постановки Национального академического театра имени Янки Купалы "Радзіва "Прудок", передает корреспондент БЕЛТА.

Показ нашумевшего спектакля купаловцев прошел на сцене Большого зала БАТД. Здесь же разместились и зрители, кресла для которых расставили по периметру площадки. Камерность обстановки, отсутствие границы между сценой и зрительным залом позволила всем участникам действа ощутить себя частью целого, обнаружив в себе "полесский ген".

Спектакль "Радзіва "Прудок" создан по одноименной книге писателя Андрея Горвата. В ней в формате художественных facebook-дневников автор рассказывает про свой переезд из Минска в дом деда в деревне Прудок Калинковичского района, про возвращение к корням и родной земле.

"Нам очень понравилась книга Андрея Горвата, то, как он рассуждает, думает, чувствует. Больше года назад, когда работа над постановкой только начиналась, никто из нас даже не мечтал о громком успехе и аншлагах в залах: мы просто делали дело, которым буквально жили, дышали. И я искренне рад, что нынешнее творческое путешествие спектакля "Радзіва "Прудок" началось на такой теплой ноте", - поделился с журналистами автор инсценировки, режиссер Роман Подоляко.

В постановке заняты три актера: Михаил Зуй играет главного героя, Светлана Аникей и Дмитрий Есеневич воплощают от четырех до восьми персонажей. Спектакль запоминается не только блестящей актерской работой - его атмосферу успешно дополняют 50 оригинальных музыкальных треков, написанных самими участниками труппы в составе Pilip.studio, а также нарисованные от руки сложные световые проекции. Костюмы создала сценограф Катерина Шиманович, кстати, за них художник получила почетную Премию имени Ивана Ушакова.

Показами спектакля в Бресте купаловцы начали десятидневный гастрольный тур "Палескія хронікі". В рамках тура "Радзіва "Прудок" 20 июля смогут увидеть зрители в Пинске, 23 июля - в Калинковичах и 26 июля - в Гомеле.

Поддержку постановке спектакля оказало Министерство культуры, генеральным партнером проекта выступила компания velcom | A1.-0-

Фото Вадима Якубёнка