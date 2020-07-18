Газманов на "Славянском базаре" подтвердил качество белорусских драников

18 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Российский эстрадный певец Олег Газманов на "Славянском базаре в Витебске" подтвердил качество белорусских драников и признался, что готов отметить здесь в следующем году 70-летний юбилей. Об интересных моментах, связанных с витебским форумом, народный артист России рассказал сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году Олег Газманов возглавляет международное жюри конкурса исполнителей эстрадной песни, который пройдет 19 июля в Летнем амфитеатре. На этой же концертной площадке пройдет его выступление в составе сборного концерта. Местом проживания артиста на время пребывания в Витебске стала гостиница "Лучеса".

"Подтверждаю, драники хуже не стали, наоборот, я уже две порции сегодня съел. Мне нравится", - сказал Олег Газманов.

Некоторой неожиданностью стала для него встреча в стенах гостиницы с сыном Родионом, который добирался в Витебск с группой на своей машине отдельно и опробовал сцену амфитеатра накануне. "Вот как бывает! Мы не сговаривались", - с улыбкой заметил певец. А заодно поделился, какой путь проделал сам: "Я сел в поезд, раздал 500 автографов пограничникам на границе и проснулся в Витебске".

Олег Газманов - неоднократный участник "Славянского базара". В один из последних визитов он рассказал журналистам о планах прокатиться по Витебску на велосипеде. От своих слов артист не отказывается, хотя включить велосипед в райдер позабыл. "Думаю, еще не поздно это исправить. И за автографами никто не догонит", - добавил он.

Во время пресс-конференции Олег Газманов припомнил казус, который случился с ним на фестивале 19 лет назад: перед исполнением песни "Эскадрон" он случайно застрял при спуске с каната. "Я был 50-летним пацаном и выступал в свой день рождения на этой площадке. Режиссер меня уговорила на этот трюк. Давление в венах к моменту выхода на сцену готово было меня взорвать. Я такого драйва и не помню больше", - рассказал певец.

"Ладно, этот раз будем считать разминочным выступлением - мне 69. В следующем году, надеюсь, 70 лет я где-нибудь здесь справлю", - пообещал Олег Газманов, не скрывая своих теплых чувств к витебскому фестивалю.-0-