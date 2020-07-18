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18 июля 2020, 19:21

Газманов на "Славянском базаре" подтвердил качество белорусских драников и намерен дополнить райдер

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18 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Олег Газманов на "Славянском базаре в Витебске" подтвердил качество белорусских драников, случайно встретил сына и признался, что готов отметить здесь в следующем году 70-летний юбилей. Об интересных моментах, связанных с витебским форумом, народный артист России рассказал сегодня на традиционной пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году Олег Газманов возглавляет Международное жюри конкурса исполнителей эстрадной песни, который пройдет 19 июля в Летнем амфитеатре. На этой же концертной площадке пройдет его выступление в составе сборного концерта. Местом проживания артиста на время пребывания в Витебске стала гостиница "Лучеса".

"Подтверждаю, драники хуже не стали, наоборот, я уже две порции сегодня съел. Мне нравится", - подчеркнул Олег Газманов.

Некоторой неожиданностью стала для него встреча в стенах гостиницы с сыном Родионом, который добирался в Витебск с группой на своей машине отдельно и опробовал сцену амфитеатра накануне. "Вот как бывает! Мы не сговаривались", - с улыбкой констатировал певец.

С юмором рассказал артист и о своем приезде: "Я сел в поезд, раздал 500 автографов пограничникам на границе и проснулся в Витебске".

Олег Газманов - неоднократный участник "Славянского базара" и в один из последних визитов в фестивальный город делился с журналистами планами прокатиться по Витебску на велосипеде. От своих слов он не отказывается, хотя включить велосипед в райдер позабыл. "Думаю, еще не поздно это исправить. И за автографами никто не догонит", - полушутя добавил Олег Газманов.

Во время пресс-конференции артист припомнил также казусный случай, произошедший с ним на фестивале 19 лет назад, когда перед исполнением песни "Эскадрон" он случайно застрял при спуске с каната: "Я был 50-летним пацаном и выступал в свой день рождения на этой площадке. Режиссер меня уговорила на этот трюк. Давление в венах к моменту выхода на сцену готово было меня взорвать. Я такого драйва и не помню больше"

"Ладно, этот раз будем считать "разминочным" выступлением - мне 69. В следующем году, надеюсь, 70 лет я где-нибудь здесь справлю", - добавил Олег Газманов, не скрывая своих теплых чувств к витебскому фестивалю.-0-

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