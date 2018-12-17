Гендиректор "Беларусьфильма": делаем все, чтобы создавать востребованное кино

17 декабря кинематографисты Беларуси отмечают профессиональный праздник. История национального кино началась в 1924 году, когда в Минске открыли управление "Белгоскино", позже преобразованное в киностудию "Беларусьфильм". С того времени на студии было создано около 4 тыс. картин. Как развивается белорусская киноиндустрия сегодня, над какими проектами работает "Беларусьфильм" и что изменилось в его деятельности за последнее время, корреспондент БЕЛТА поинтересовалась у генерального директора киностудии Владимира Карачевского.

- Владимир Михайлович, вы руководите киностудией около девяти месяцев. Подводя итоги года, что удалось, получилось ли сформировать команду?

- Рано говорить, что я состоялся как эффективный менеджер и генеральный продюсер, результат увижу лишь в конце 2019 года, потому что система, которую я выстраиваю, только-только начинает работать, те контакты, которые появляются, наполняются содержанием.

Поиск эффективных кадров - дело непростое. Но уже появляются люди, которым я доверяю. Они понимают, какие перспективы у киностудии и что надо делать для их реализации. Сейчас мы вместе вырабатываем пошаговую стратегию. При этом я стараюсь максимально использовать сотрудников, которые давно работают на киностудии. Ведь, возможно, кто-то не был замечен ранее, а кого-то надо было просто немного подтолкнуть к действию. Конечно, если возникают кадровые проблемы, то привлекаем специалистов со стороны. К сожалению, ощущается недостаток профессионалов в области кинематографии, особенно специалистов по компьютерной графике, продюсеров, дистрибьюторов, режиссеров, маркетологов и других специалистов. Сегодня мы делаем все, чтобы люди поверили, что у нас может создаваться востребованное интересное кино.

Мы не стоим на месте, но в то же время хотим сформировать долгосрочную перспективу и понять, как студия может существовать в современных условиях и мире. Ведь мы понимаем, что должны быть актуальными и снимать востребованное кино, не забывая при этом о национальном. Не только заниматься коммерческими фильмами и вкладывать инвестиции в чужое кино, а становится полноправными партнерами в копродукции. А чтобы судьба наших лент была успешной, уже на начальном этапе их создания продумываем дальнейшую стратегию ее продвижения, уже сейчас думаем, когда запускать тизеры и трейлеры снимающихся лент.

В конце декабря откроем обновленный сайт, который будет работать на трех языках: русском, белорусском и английском. Также на нескольких языках создали информационные проморолики и делаем их рассылку. Начинаем заниматься представительской продукцией, ищем новых партнеров и нестандартные формы сотрудничества. Проводим интересные акции, мероприятия, показы, в том числе в регионах, презентации за рубежом. Начинают оживать контакты с телеканалами - активизируем совместную программу действий. И, конечно, стараемся вести открытую политику, объявляя конкурсы и приглашая к диалогу молодых режиссеров. Честно признаюсь, что два альманаха "Мы" и "Война. Остаться человеком" дали свой положительный результат: некоторым молодым режиссерам я предложил снять полный метр, если они принесут хороший сценарий.

- А кого из молодых режиссеров вы бы отметили?

- Митрия Семенова-Алейникова. Его фильм "Франка" из альманаха "Война. Остаться человеком" на "Лістападзе" в этом году никого не оставил равнодушным. Он очень перспективный режиссер и снимает интересные ленты. Также мне нравится, как работают Игорь Васильев, Екатерина Тарасова - с этой молодежью я готов сотрудничать. Конечно же, хотел бы, чтобы на "Беларусьфильме" сняли свои фильмы Вячеслав Никифоров, Александр Ефремов, потому что важно сохранить преемственность поколений, не потерять кадры, которые есть.

Оказывается, мало хороших сценаристов. Поэтому мы ищем интересные истории для кино. Запросили мнение телеканалов по востребованности тех или иных тем, какие форматы и проблемы волнуют современного зрителя, а также анализируем ситуацию, которая происходит у наших соседей и вообще в мире. Сделаем выводы и в ближайшее время обозначим актуальные темы. Ведь нам нужно понять, каким быть белорусскому кино в будущем. С одной стороны, неплохо, что появляются такие фильмы, как "Хрусталь" Дарьи Жук, но полностью уйти в социальное кино тоже неверно. Мы должны и позитивное "вкусное" кино создавать. Меня, например, этой осенью впечатлило грузинское кино и польский фильм "Холодная война", который открывал "Лістапад". Ведь можно снимать современное интересное кино, не убивая веру в любовь и жизнь.

- Фильмы для детей и подростков, созданные на "Беларусьфильме" Еленой Туровой, Сергеем Сычевым, Александром Анисимовым, знают и любят во многих странах. Будут ли новые ленты этого жанра?

- И эту тему будем поддерживать, тем более сейчас большой дефицит детского кино. Как бы ни критиковали фильм "Тум-Паби-Дум", он постоянно получает награды на разных фестивалях и конкурсах. Поэтому кино для детей, подростков, молодежи надо создавать и продолжать опыт Елены Туровой, Вячеслава Никифорова. В планах есть создание семейного фильма, но пока мы ищем сценарий. В течение декабря будет серьезное обсуждение стратегии будущего кино, чтобы оно было максимально востребованным. Кроме того, нужно укреплять маркетинг и систему продвижения.

- Над какими фильмами работаете сейчас? Есть ли подвижки в намеченных совместных проектах с китайской киностудией, "Казахфильмом", переговорах с Тимуром Бекмамбетовым и Валерием Тодоровским.

- На "Беларусьфильме" в настоящее время создается национальный фильм о Янке Купале - четырехсерийную картину и полный метр снимает Владимир Янковский. Идут съемки приключенческого фильма по истории Беларуси по роману Людмилы Рублевской "Авантюры Прантиша Вырвича", а также идет работа над фильмом "Судьба диверсанта" Дмитрия Астрахана. О продвижении этих картин мы начали думать еще на старте.

Мы вошли партнерами в международную копродукцию фильма "Уроки персидского" режиссера Вадима Перельмана, где одним из главных продюсеров является Бекмамбетов. Съемки проходили на нашей натурной площадке под Смолевичами и в Бобруйске. Главные роли исполняют Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер. С Валерием Тодоровским пока идут переговоры.

Работаем с польскими аниматорами над совместным полнометражным фильмом о Беловежской пуще, готовим проморолик уже на русском языке, переозвучку сделали, дорабатываем сценария. Пока все на паузе, ждем решения по финансированию.

С Китаем активизировалась программа действий, сразу с несколькими регионами. "Беларусьфильм" и киностудия ChongqingFilmGroupCo., Ltd. (CFG) договорились о подготовке совместного проекта и рассмотрели несколько идей, в том числе романтический фильм. Кроме того, мы наладили контакты с такими регионами, как Чунцин, Нанкин, Шанхай, Фушань, подписали договор с ассоциацией кинематографистов КНР, и две картины нашей киностудии - "Тум-Паби-Дум" Вячеслава Никифорова и "Следы на воде" Александра Анисимова - приняли участие в 27-м всекитайском кинофестивале "Цзиньцзи и Байхуа" - "Золотой петух и Сто цветов". Беларусь впервые была представлена на этом форуме, и нас пригласили поучаствовать в следующем году. Китайские партнеры увидели наш серьезный подход и желание сотрудничать. Сейчас начинаем прорабатывать всю поэтапную программу действий по копродукции, потому что там предъявляют другие требования. Наших специалистов пригласили на стажировку в Нангин. В настоящее время говорим с китайцами о копродукции, дюстрибьюции, проведении дней кино, постоянном системном сотрудничестве.

Мы также побывали в Узбекистане и, надеюсь, наладим плодотворное сотрудничество. "Узбекфильм" на нашей базе начинает снимать большой проект.

"Казахфильму" тоже направили свои предложения и ведем переговоры. С ними хотелось бы снять документальный фильм о судьбе белорусского и польского поэта и этнографа Адольфа Янушкевича, сосланного за участие в революционном движении в казахскую степь.

В целом "Беларусьфильм" активизировал работу по созданию копродукции, по продажам собственных фильмов. Наш youtube-канал заработал лучше, запустили акцию "Белорусскому кино - 95".

- В День белорусского кино что бы вы пожелали зрителям и своим коллегам?

- Зрителям хочу пожелать простого человеческого счастья и ярких эмоций от кино. А коллегам сказать: давайте будем добрее и научимся ценить свое, а не только критиковать. Пусть всем нам сопутствует удача, творчество, вдохновение и профессионализм. А еще я хочу поблагодарить коллег за то, что они делают со мной непростое дело и верят, что у нас все получится.

Ольга АНТОНЕНКОВА,

БЕЛТА.-0-