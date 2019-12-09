Гендиректор "Беларусьфильма": у нас славная история, и мы должны ее возрождать

Для Национальной киностудии "Беларусьфильм" нынешний год юбилейный. Свое 95-летие она отмечает за работой и готовится к громким премьерам. О новых картинах и планах развития киностудии корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор Владимир Карачевский.

- Владимир Михайлович, "Беларусьфильмом" пройден большой творческий путь. Чем киностудия гордится сегодня?

- "Беларусьфильм" гордится тем, что киностудия продолжает жить, видит перспективы, открывает для себя новые горизонты. Как говорят мудрецы, путь в тысячу миль начинается с первого шага. И мы этот первый шаг сделали. На сегодняшний день мы через наше кино представляем страну не только для своих соседей, мы начали себя активно продвигать на международном пространстве. Причем это не только страны Восточной и Западной Европы, но и Центральной и Средней Азии, Юго-Восточной Азии.

Есть фильмы, о которых уже начинают говорить. Это очень важно. Кроме того, мы пробудили интерес нашего общества к тому, что делаем: на протяжении этого года напоминали о себе через акции, мероприятия, какие-то интересные события. Поэтому ситуация вокруг киностудии начинает меняться. Мы не теряем связь с нашим славным прошлым, пытаемся аккумулировать лучшее и, опираясь на прошлое, идем в будущее. Думаю, следующий год будет для нас еще более результативным, чем уходящий.

- Главным национальным проектом года стала картина режиссера Владимира Янковского "Купала". Когда планируете представить ее зрителю?

- Что касается фильма "Купала", то мы очень волнуемся. Переживаем не только я и режиссер, но и вся съемочная группа, актеры, сотрудники киностудии. Мы в эту ленту вложили не только бюджетные средства, но и ресурсы киностудии. Понимаем, что для нас это будет судьбоносный фильм.

Основная работа над картиной уже завершена. На чешской киностудии "Баррандов" окончательно смонтирован звук, в работе были задействованы специалисты высокого класса. Сейчас определенные детали шлифуются в компьютерной графике, подкладываются титры. Комиссия Министерства культуры уже приняла фильм, и мы планируем представить его 17 декабря: в кинотеатре "Москва" пройдет закрытый показ для кинообщественности, гостей, прессы.

Внимание к "Купале" очень пристальное. У нас такого фильма не было уже много лет, и для нас это действительно очень важный проект. Поэтому хотим сначала получить фестивальную историю и уже во второй половине 2020 года показать картину белорусскому зрителю. В ближайшее время отправим байопик на рассмотрение экспертам на фестиваль класса А. Параллельно начинаем заниматься продвижением фильма. Наши партнеры оказали содействие в создании промопродукции, мы уже презентовали трейлер в ноябре на AFM - крупнейшем мировом кинорынке в Лос-Анджелесе. В начале декабря представили наш национальный проект на международном кинофестивале в китайском Хайнане, в январе планируем презентовать его на индийском международном кинофестивале в Мумбаи, уже сейчас обсуждаем возможность проката фильма в Европе.

Это фильм-событие. Здесь представлена история страны, история знаковой личности для всех белорусов. В картине использована интересная компьютерная графика, потрясающая музыка, и, что приятно, над лентой работают белорусские специалисты и композиторы. В ней звучит родное слово наравне с русским, польским, еврейским языками. Кроме того, готовятся субтитры на английском языке.

- На днях прошла презентация двух документальных картин: Галины Адамович "Хороших девочек не бьют" и Людмилы Клинцовой "Спадчына". Как вы оцениваете эти работы?

- Это два разнополярных фильма. Один - красивый презентационный фильм о стране, второй поднимает серьезные социальные проблемы. Уверен, кино как самое массовое искусство должно привлекать внимание к тем или иным проблемам. Поэтому будем принимать активное участие в культурной и общественной жизни страны.

- Не секрет, что белорусские документальные ленты регулярно одерживают победы на многочисленных фестивалях. На ваш взгляд, за каким кино будущее: документальным, игровым, анимацией?

- Вы знаете, перспектива есть у всех направлений. Анимационная студия "Беларусьфильма", которая скоро будет отмечать 50-летие, студия "Летопись", чья документалистика привозит победы с кинофестивалей, а игровое кино - в любом случае у нас есть славная история, и мы должны ее возрождать. Просто надо наконец-то снимать фильмы о себе, научиться себя уважать и находить интересные истории.

Сегодня киностудия открыта для разговора с молодыми и независимыми кинематографистами. Я заявил о такой открытой политике, когда только пришел, и продолжаю ее продвигать. Буквально несколько дней назад мы организовали первую встречу с независимыми продюсерами, снимающими кино, договорились о создании сообщества, наметили план работы и, думаю, в январе более широко оповестим о предполагаемой деятельности нашего совета кинопроизводителей и продюсеров.

К слову, планируем представить кинопроизводителей Беларуси и на нашем празднике 17 декабря, где они смогут развернуть павильоны, баннеры со своей продукцией и видеоматериалами. Мы считаем, что в 95-летней истории белорусского кино уже есть и страничка новых кинопроизводителей. В дальнейшем планируем выступать таким единым фронтом при презентации Беларуси на мировых кинорынках и кинофестивалях. Для части мира Беларусь является terra incognita, и, возможно, кино поможет открыть страну с новой стороны, в том числе для мировых кинопроизводителей.

Конечно, мы традиционно продолжаем сотрудничать с нашими российскими коллегами, которые активно используют наши площадки для съемок своих картин. Но в настоящее время мы открываем страну для всех. И мне было приятно увидеть на американском рынке фильм "Вражеские линии", съемки которого проходили у нас. Хороший резонанс после съемок индийского блокбастера "Отряд". После того как фильм пошел в Индии, к нам больше стали обращаться с предложениями о совместных проектах. Не могу пока раскрыть всех тайн, но мы уже подписали предварительный договор на следующий год о сотрудничестве с индийскими компаниями, а также надеемся этой весной войти в копродукцию с китайскими партнерами. В современных условиях главное правильно формировать предложения и работать более мобильно, что мы сейчас пытаемся и делать.

- С декабря киностудия запускает съемки детектива "В поисках ангела". Расскажите об этой картине?

- Режиссер фильма - Игорь Четвериков, автор сценария - Валентин Залужный. Первые съемки пройдут в декабре в наших павильонах. Это такой психологический триллер, интересная детективная история, которая, надеемся, заинтересует не только белорусские, но и российские телеканалы. Пока не будем загадывать, посмотрим, что получится. Но в любом случае история сама по себе интересная.

В целом 2020-й будет для киностудии годом больших премьер. Первой станет историко-приключенческая лента "Авантюры Прантиша Вырвича" по мотивам одноименного романа Людмилы Рублевской, снимает картину Александр Анисимов. Весной совместно с "Первой КиноВидеоКомпанией" мы должны представить сериал "Следы апостолов - 2" режиссера Сергея Талыбова. К 9 мая выйдет фильм "Судьба диверсанта", который снимаем с нашими российскими партнерами, режиссер Дмитрий Астрахан.

Осенью следующего года ожидается премьера молодежного сериала "Иллюзии", режиссер-постановщик Иван Павлов. Весной представим альманах молодых режиссеров о Минске. Готовим для зрителя анимационный мюзикл "Звезды седьмого неба" режиссера Елены Туровой. Плюс выйдут еще три анимационных сериала: "Тошка и его друзья", "Займальная азбука" и "Азбука опасностей". И, конечно же, надеемся от аниматоров получить интересные фестивальные работы.

В планах в следующем году приступить к созданию полнометражных анимационных лент. В частности, планируем в 2020 году начать производство фильма "Песня Сирин" по сценарию - победителю молодежного конкурса, который проводила киностудия. Есть интересные предложения художественных и документальных фильмов по истории нашей страны. Работы хватит всем.

- "Беларусьфильм" становится центром киножизни страны: на площадке киностудии проходит индустриальная платформа Минского международного кинофестиваля "Лістапад", заработал киноклуб.

- Мы объявили, что киностудия - это своего рода кинокластер, где живет кино, где говорят о кино, где создают кино, где можно узнать, как снимают кино. Так, уже второй год подряд мы проводим на своей базе индустриальную платформу "Лістапада". С сентября запустили киноклуб. Первый вел Владимир Орлов, потом Вячеслав Никифоров, Игорь Волчек, Галина Адамович. Еще будут киноклубы, поскольку они пользуются популярностью. Мы пока начали с истории, но в дальнейшем будем говорить на более злободневные темы. Думаю, у нас будут встречи с молодыми сценаристами, питчинги, то есть киноклуб приобретет новую форму. Это возможность диалога со зрителем, кинообщественностью и объединение вокруг проблематики кино людей заинтересованных.

Кроме того, акция "Белорусскому кино - 95", которая проходит не только в Минске, но и во всех регионах. Причем мы не просто показываем знаковые отечественные фильмы в кинотеатре "Пионер", но и начали заниматься реставрацией наших картин. Так, хотим представить зрителю отреставрированный музыкальный фильм-сказку "Не покидай ...", где сделана звуко- и цветокоррекция. Во время зимних каникул в "Пионере" проведем День белорусского мультфильма, который будет включать три сеанса для разных возрастов.

- Востребованы ли экскурсии по киностудии?

- Экскурсии пользуются спросом, за этот год мы получили более $20 тыс. дохода. Причем стоимость билетов небольшая, групповая экскурсия стоит примерно Br160. Помимо этого мы организуем достаточно много социальных проектов для инвалидов, ветеранов, детей из детских домов и интернатов. В прошлом году принимали участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети", устроив праздник для воспитанников одного из детских домов. В этом году также планируем присоединиться к акции.

Плотно работаем с Президентской библиотекой и Музеем истории кино по организации мероприятий просветительского плана. Активно сотрудничаем со всеми посольствами, позиционируем киностудию с разных ракурсов. 8 марта у нас прошел клуб жен дипломатов, были организованы групповые экскурсии для посольств Китая, Франции, КНДР. Сейчас стараемся упорядочить нашу деятельность, чтобы не распыляться, а более точечно работать в направлениях, которые дают результат.

Традиционно участвуем во всех кинособытиях. В следующем году, надеюсь, шире представим на международных кинофестивалях нашу Студию игровых фильмов. Плюс разработка новой продукции, работа над сайтом. Пока он доступен на русском языке, но предполагается, что будет и на белорусском, английском, китайском, потому что начинаем очень плотно работать с партнерами.

Мир очень быстро меняется, и мы должны учиться, догонять, где-то перегонять, но для этого надо работать. Поэтому не стоим на месте и выстраиваем долгосрочную перспективу.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-