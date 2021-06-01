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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым гендиректором Национальной библиотеки Беларуси стала Оксана Книжникова, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.
Сегодня министр культуры Анатолий Маркевич представил коллективу Национальной библиотеки Беларуси нового генерального директора - Оксану Книжникову. Она сменила на этой должности Романа Мотульского, который возглавлял библиотеку с 2003 года.
Министр пожелал Оксане Книжниковой и коллективу профессиональных успехов, а также поблагодарил Романа Мотульского за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие Национальной библиотеки и библиотечного дела.-0-