Генеральный прогон финального шоу нацотбора детского "Евровидения" проходит в Белтелерадиокомпании

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прогон финального шоу национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019" проходит в Белтелерадиокомпании, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.

"Условия генерального прогона максимально приближены к финалу. Наши конкурсантки выступают в сценических костюмах вместе с представителями своих творческих команд, которые задействованы в их номере. Наверное, единственное отличие от финального шоу - то, что исполнительницы пока без причесок и грима", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

Финальный гала-концерт на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" , а также в онлайн-трансляции на официальном сайте медиахолдинга начнется сегодня в 22.00. Шоу обещает быть запоминающимся и ярким. "Финал будут освещать представители отечественных и зарубежных СМИ. В студии "600 метров", где пройдет гала-концерт, также будут присутствовать фанаты "Евровидения" и группы поддержки каждой из 10 финалисток", - отметила руководитель пресс-службы.

Соревноваться в вокальном мастерстве будут исключительно девочки: Елизавета Мисникова, Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова. Какие акценты они расставили в своих номерах, на что делают ставки, в каких образах предстанут - всех секретов конкурсантки не раскрывают, но обещают удивить публику. Выступление каждого из 10 финалистов будут предварять видеовизитки, снятые творческой командой "Беларусь 1". В этом году главная тема визиток связана с официальным слоганом международного форума Share the Joy ("Поделись радостью") и его логотипом - воздушным змеем.

Во время финала возле студии "600 метров" будет оборудована специальная микст-зона, где уже выступившие финалистки смогут наблюдать за своими соперницами на большом экране и дожидаться результатов голосования.

Победителя национального отбора определят по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Он получит специальную награду - стилизованное евровизионное сердце, изготовленное по заказу Белтелерадиокомпании стеклозаводом "Неман", - и представит страну на детском "Евровидении-2019" 24 ноября в Гливице.

Национальный отбор на детское "Евровидение" является доброй традицией, которой Белтелерадиокомпания следует уже много лет. В 2003 году представителем Беларуси на самом первом международном детском конкурсе песни была названа лауреат конкурса "Сузор'е надзей" 10-летняя Ольга Сацюк из Кобрина, прошедшая несколько туров отбора в телевизионном проекте медиахолдинга. С 2004 по 2019 год за право представлять Беларусь на международном детском "Евровидении" в национальных отборах соревновались более 800 юных артистов и коллективов. Рекордное количество заявок было подано в 2008 году - 84.

Некоторые конкурсанты доходили до финала не один раз. Среди самых стойких "второгодников" - Зинаида Куприянович, Надежда Мисякова, Руслан Асланов, Лидия Заблоцкая, группа Мonkey Tops, Анастасия Жабко, Арина Пехтерева. Трижды за первое место боролись Кирилл Ермаков, Роман Волознев и Диана Громова. Рекордсменкой по числу финалов сейчас является Мария Жилина, которая сегодня в четвертый раз попробует свои силы.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-