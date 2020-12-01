Геннадию Хазанову исполняется 75 лет

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту РСФСР, художественному руководителю Московского государственного театра эстрады Геннадию Хазанову сегодня исполняется 75 лет.

Геннадий Викторович Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве. В школе он занимался в кружке самодеятельности, выступал в качестве чтеца юмористических произведений и пародиста, копировал известных артистов, побеждал во многих конкурсах. Окончил музыкальную школу имени К.С.Станиславского по классу фортепиано. Учась в десятом классе, Хазанов посещал эстрадную студию при Московском государственном университете "Наш дом".

Кумиром для подражания и важнейшим исполнителем, оказавшим влияние на формирование Хазанова как артиста, сам Геннадий Викторович считает Аркадия Исааковича Райкина. В детстве Хазанов наизусть заучивал тексты его спектаклей, копировал движения и интонации, вплоть до мимики. А во время гастролей в Москве театра миниатюр из Ленинграда, 14-летний Геннадий лично познакомился с мэтром, который пригласил юношу посещать все его спектакли в Москве бесплатно. Таким образом, молодой Хазанов получил прекрасную возможность более подробно знакомиться с творчеством восхищавшего его Аркадия Райкина.

После окончания вечерней средней школы, начиная с 1962 года, Геннадий Хазанов предпринял множество попыток поступить в театральные высшие учебные заведения Москвы. Но все его пробы закончились неудачей, и Хазанов поступил в Московский инженерно-строительный институт им. В.В.Куйбышева (МИСИ), где стал играть в институтской команде КВН. Там и появился его первый сценический образ "студент кулинарного техникума". В институте Хазанов чем только ни занимался - участвовал в студенческой самодеятельности, увлекался спортом, но не учился. Развязка наступила после второго семестра. Как вспоминал сам Хазанов: "Получив шесть баллов после экзаменов по трем предметам, вынужден был оставить альма-матер".

В 1965 году Геннадий Хазанов со второй попытки поступил в эстрадно-цирковое училище, после окончания которого какое-то время трудился на должности конферансье в оркестре, управляемом Леонидом Утесовым. Это была настоящая школа эстрадного мастерства: ему приходилось и вести концерты, и выступать в интермедиях, и заполнять возникавшие паузы между номерами.

После Геннадий Хазанов перешел в "Москонцерт", где работал в амплуа пародиста. К этому времени к нему пришла популярность. Его пародии были известны всей стране и далеко за ее пределами, гастролировал он и в Беларуси. За время работы в этом жанре Хазанов представил множество пародий на известных советских людей и не только: Луи де Фюнеса, Сергея Капицу, Льва Лещенко, Романа Карцева и других.

В 1975 году к Хазанову пришел всесоюзный успех - по телевидению показали его монолог студента кулинарного техникума. Несмотря на популярность образа, Хазанов решил его не эксплуатировать, создав ряд запоминающихся миниатюр, воплощенных в новых образах на сцене. Авторами его монологов были Аркадий Хайт, Михаил Городинский, Семен Альтов, Лион Измайлов, Марьян Беленький, Виктор Шендерович и другие известные писатели-сатирики.

Геннадий Хазанов начал сниматься в кино еще в 1970 году. Он играл в таких фильмах, как "Бушует циклон Маргарита", "Реквием по филею", "Маленький гигант большого секса", "Тихие омуты". Артист также сыграл в известных моноспектаклях "Очевидное - невероятное", "Масенькие трагедии", "Вчера, сегодня, завтра", "Избранное", "Чужие юбилеи". В качестве театрального режиссера дебютировал с работой "Мелочи жизни". Играл в спектаклях московских театров. Выступал членом жюри Высшей лиги КВН.

Геннадий Викторович озвучил ряд советских и российских мультфильмов. Его голосом говорит знаменитый попугай Кеша из мультфильма "Возвращение блудного попугая".

В настоящее время Геннадий Хазанов - признанный авторитет юмористического жанра и видный общественный деятель. В 1997 году он стал художественным руководителем Московского театра эстрады, эту должность артист занимает по сегодняшний день.

С 1991 года Геннадий Хазанов носит звание народного артиста России. За большой вклад в развитие театрального и эстрадного искусства Геннадий Викторович награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней и орденом Дружбы. Он также является лауреатом Государственной премии Российской Федерации.

Геннадий Хазанов женат на Злате Иосифовне Эльбаум. У пары есть дочь - Алиса, профессиональная балерина и актриса, которая воспитывает двух дочерей.-0-

Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова с 75-летием