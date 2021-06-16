Гид по истории и культуре Беларуси представили в Минске

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Беларусь і беларусы. Гід па гісторыі і культуры" открылась сегодня в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставочный проект рассказывает об основных этапах исторического развития Беларуси. Он дает краткую характеристику культурных ценностей, представляет белорусскую нацию как неотъемлемую часть мирового сообщества, помогает понять, что такое Беларусь и кто такие белорусы. Экспозиция предлагает отправиться в захватывающее путешествие, вспомнить важные даты, вдохновиться наследием, а через интерактивные элементы буквально прикоснуться к истории.

"Очень важно, что в Год народного единства открывается такая выставка, которая показывает глубину наших корней. Наш народ, который включает в себя десятки разных национальностей, имеет право гордиться тысячелетней историей нашей независимой, суверенной Беларуси. Каждый стенд, который можно увидеть в экспозиции, - элемент истории белорусской государственности. Каждый предмет, представленный тут, иллюстрирует прошлое и позволяет на практике осознать, насколько красива материальная и духовная культура наших предков", - отметил директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза.

Экспозиция состоит из двух частей: "Гісторыя" и "Культура". "Идея выставки родилась еще в 2015 году, экспозиция задумывалась для показов за рубежом. С 2020 года для нас было важно имеющиеся визуальные материалы, наработки дополнить материальными артефактами, чтобы завершить выставочный проект к этому лету. В экспозиции история поделена на восемь периодов: от начала заселения территории Беларуси до современности. Что касается культурных тем, мы постарались охватить наиболее интересные для широкой аудитории моменты: национальный костюм, белорусская кухня, язык, музыка. И, конечно, природа, с которой начинаются и история, и культура", - рассказала куратор проекта, ведущий научный сотрудник экспозиционного отдела музея Татьяна Миранович.

Проект "Беларусь і беларусы. Гід па гісторыі і культуры" реализуется в соответствии с грантом Президента Республики Беларусь на 2021 год в сфере культуры. Партнерами выступают Институт истории НАН, Национальный архив, Национальный исторический архив, Белорусское телеграфное агентство, Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, Национальный художественный музей, музеи пожарного и аварийно-спасательного дела, природы и экологии, истории театральной и музыкальной культуры. Фотографы - Анна Кипель и Анатолий Андреев.

Посетить выставочный проект можно до конца этого года.-0-