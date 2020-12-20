Гимназия-колледж при Академии музыки подготовила концерт к своему 85-летию

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт учащихся "Виват, лауреаты!" к 85-летию Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки состоится 24 декабря, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Гимназия-колледж на протяжении многих десятилетий целенаправленно и плодотворно работает над профессиональной подготовкой юных одаренных музыкантов. В стенах гимназии воспитаны свыше 2 тыс. лауреатов престижных республиканских международных конкурсов, 590 учащихся получили поощрения специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Концертные программы с участием наших учащихся можно услышать сегодня на лучших концертных площадках Минска и страны", - сказал директор гимназии колледжа Александр Поляков.

Мероприятие состоится в концертном зале исторической части учебного корпуса гимназии-колледжа после реконструкции с элементами реставрации, которая была выполнена по распоряжению Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Выпускники колледжа поддерживают высокий статус и международный авторитет своей alma mater, плодотворно работают в Беларуси и других странах. Среди них - солисты Белорусской государственной и российских филармоний, ведущие мастера Национального академического Большого театра оперы и балета, солисты оркестров и творческих коллективов мирового уровня, профессора, доценты, преподаватели различных учебных заведений Беларуси, России, доктора и кандидаты наук, ведущие сотрудники Министерства культуры, руководители художественных коллективов и учреждений всех рангов, музыкальные критики.-0-