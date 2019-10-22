Во Дворце Республики начали готовиться к главной елке страны

Кто такой Дед Мороз знают все, от мала до велика. Но мало кто задумывается над тем, был ли Дед Мороз маленьким, учился ли он в школе, легко ли быть волшебником и совершать чудеса. Об этом расскажет детская новогодняя сказка "Волшебная профессия".

Добрый сюжет, неожиданные повороты событий, прекрасная музыка и невероятные декорации! Новый год шагает по планете вместе с Дедом Морозом. А вот как у Деда Мороза получается одновременно поздравить всех людей и на всех континентах, вы узнаете на самом новогоднем представлении года во Дворце Республики.

С 20 декабря по 6 января.

Начало представлений – 11:00, 14:30, 18:00.

Информационный партнер мероприятия – Белорусское телеграфное агентство