ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 22 октября 2019
Минск Переменная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:56 Ученые БГУ обнаружили в Минской области геодезические пункты XIX века Общество
14:56 Белорусские дзюдоисты заняли пятое место в командном турнире Всемирных военных игр в Китае Спорт
14:47 Нацбанк подготовил проект концепции обеспечения кибербезопасности в банковской сфере Экономика
14:39 Более 60% безработных после переподготовки получают гарантию трудоустройства Общество
14:36 Во Дворце Республики начали готовиться к главной елке страны Культура
14:27 Руководители "Белгоспищепрома" и "Минск Кристалл" лишились должностей за провалы в борьбе с коррупцией Происшествия
14:26 В Витебске завершено расследование дела об избиении ребенка и женщины Происшествия
14:21 В Минском районе мужчина после проигрыша разбил игровые автоматы Происшествия
14:19 Румас: Беларусь успешно справляется с проблемой оттока кадров из IT-сферы Экономика
14:17 Румас: уровень ответственности общества должен встать вровень с развитием технологий Общество
14:14 Жительница Кореличского района оплатила интернет-покупки за счет соседей по съемной квартире Происшествия
14:10 Румас: Беларусь стала одним из лидеров по экспорту софта Экономика
14:03 Стали известны даты матчей "Юности" с "Ред Булл Мюнхен" в 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов Спорт
14:03 Уголовная ответственность и почти Br12 тыс. штрафа грозят браконьеру из Городокского района Происшествия
13:59 Гомельская "Энергия" проведет товарищеские матчи с волейбольными командами в ОАЭ Спорт
13:56 В Беларуси безработные могут пройти обучение более чем по 100 профессиям Общество
13:54 СК проводит проверку после падения ребенка из окна многоэтажки в Минске Происшествия
13:51 Заказать независимую оценку имущества теперь можно на специальном сайте Технологии
13:51 Генпрокуратура направила в суд дело о покушении на убийство сотрудника милиции в 2001 году Происшествия
13:46 На обустройство безбарьерной среды возле ЦОР для паралимпийцев в Гомеле выделят допсредства Спорт
13:43 Благоустройство улиц и развитие зоны отдыха: Лавринович провел прием граждан в агрогородке Поречье Регионы
13:41 Гомель и китайский Ханьдань намерены развивать побратимские связи Регионы
13:31 Музей истории Великой Отечественной войны является для белорусов храмом памяти - Воропаев Общество
13:29 Ипатов: закон о госслужбе адаптируют под оптимизированный госаппарат Беларуси Общество
13:25 В Могилеве столкнулись три автомобиля, есть пострадавший Происшествия
13:12 Доллар и евро на торгах 22 октября подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:09 Суд в Светлогорске приговорил пенсионера к шести годам колонии за покушение на убийство Происшествия
13:06 ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Деревообработка" проходит в Минске Экономика
13:06 Беларусь и Свердловская область заключат соглашение об обмене информацией в лесном хозяйстве Общество
12:57 Школа в витебском микрорайоне Билево-2 готова на 70% Регионы
Все новости
Все новости
Культура
22 октября 2019, 14:36

Во Дворце Республики начали готовиться к главной елке страны

Кто такой Дед Мороз знают все, от мала до велика. Но мало кто задумывается над тем, был ли Дед Мороз маленьким, учился ли он в школе, легко ли быть волшебником и совершать чудеса. Об этом расскажет детская новогодняя сказка "Волшебная профессия".

Добрый сюжет, неожиданные повороты событий, прекрасная музыка и невероятные декорации! Новый год шагает по планете вместе с Дедом Морозом. А вот как у Деда Мороза получается одновременно поздравить всех людей и на всех континентах, вы узнаете на самом новогоднем представлении года во Дворце Республики.

С 20 декабря по 6 января.

Начало представлений – 11:00, 14:30, 18:00.

Информационный партнер мероприятия – Белорусское телеграфное агентство

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети Минск праздник
Новости рубрики Культура
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Фото из архива Более 500 раритетов впервые представлены посетителям Музея истории ВОВ
Светлана Крючкова c новой программой в Минске
Витебская областная филармония. Фото из архива Государственный камерный хор исполнит в Витебске редкие сочинения Станислава Монюшко
Фото из архива Международный духовно-просветительский покровский фестиваль открывается в Гомеле
Фото из архива ДОСЬЕ: К 75-летию открытия Белорусского государственного музея истории ВОВ
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Студенческая осень ВГМУ-2019" открылся в Витебске
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о Службе безопасности Президента: в том числе благодаря вам в Беларуси сохраняется мир и порядок
Лукашенко проведет 23 октября в Минске переговоры с Президентом Кубы
Румас: Беларусь стала одним из лидеров по экспорту софта
Рыженков: развивать госслужбу в Беларуси стремятся в ногу со временем
Топ-новости
Лукашенко 24-25 октября посетит с официальным визитом Казахстан
Румас: Беларусь успешно справляется с проблемой оттока кадров из IT-сферы
Руководители "Белгоспищепрома" и "Минск Кристалл" лишились должностей за провалы в борьбе с коррупцией
В Беларуси безработные могут пройти обучение более чем по 100 профессиям
МТС увеличил скорость 4G-интернета
Нацбанк подготовил проект концепции обеспечения кибербезопасности в банковской сфере
Беларусь и Китай считают важным укреплять сотрудничество в военной сфере
Теплая сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Более 500 раритетов впервые представлены посетителям Музея истории ВОВ
Благоустройство улиц и развитие зоны отдыха: Лавринович провел прием граждан в агрогородке Поречье
Как в Беларуси развивается возобновляемая энергетика
Беларусь и Германия думают о разработке стратегии сотрудничества - подробности визита Макея в ФРГ
ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Деревообработка" проходит в Минске
В Беларуси 38,1% введенного в январе-сентябре жилья построено для нуждающихся
Госсекретариат Совбеза изучит устранение недостатков по выполнению Директивы №1 Минспортом и Минприроды
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.