24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Большом театре Беларуси прошло традиционное собрание коллектива перед открытием 88-го сезона. Об этом БЕЛТА сообщили в службе маркетинговых коммуникаций театра.

"Главным дирижером Большого театра Беларуси стал Вячеслав Чернухо-Волич, а заведующей труппой оперы - лауреат международных конкурсов меццо-сопрано Наталья Акинина. Нина Козлова, которая находилась на этом посту ранее, возглавит Совет ветеранов театра", - рассказали в Большом.

Художественный руководитель театра Валентин Елизарьев рассказал о планируемых премьерах 88-го сезона. В сентябре будут представлены два новых спектакля: балет "Пер Гюнт" на музыку Эдварда Грига в постановке молодого хореографа Сергея Микеля и опера Джакомо Пуччини "Виллисы. Фатум" режиссера Оксаны Волковой. В постановке Валентина Елизарьева в октябре зрители увидят премьеру новой редакции балета "Щелкунчик". От режиссера-постановщика Анны Моторной в ноябре планируется премьера оперы Шарля Гуно "Фауст". В декабре ожидается детская опера Глории Бруни "Пиноккио" по мотивам сказки Карло Коллоди в постановке молодого режиссера Натальи Барановской. По словам художественного руководителя, в 2021 году балет "Лебединое озеро" покажут в прежней, традиционной редакции Асафа Мессерера, а юные зрители увидят возобновленную редакцию балета "Чиполлино" Карена Хачатуряна.

В сентябре театр проведет благотворительную акцию: люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, многодетные семьи, дети-сироты, медицинские работники, студенты смогут посетить все спектакли бесплатно.

Директор театра Евгений Петрович поздравил сотрудников с высокими государственными наградами. Почетного звания "Народный артист Беларуси" удостоен солист оперы - ведущий мастер сцены Владимир Громов. Артистка оркестра - ведущий мастер сцены Лариса Ласоцкая стала заслуженной артисткой Беларуси, дирижер Андрей Галанов - заслуженным деятелем искусств Беларуси. Медалью Франциска Скорины награждены артист оркестра - ведущий мастер сцены Алексей Афанасьев, дирижер Иван Костяхин, артистка хора Светлана Титова.-0-