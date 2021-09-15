Головченко: государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку развитию библиотечного дела

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку развитию библиотечного дела. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государство, безусловно, продолжит оказывать всестороннюю поддержку развитию библиотечного дела, способствовать приумножению библиотечного фонда, в том числе путем приобретения уникальных книжных памятников, которые имеют огромную историческую и культурную значимость для нашего народа", - сказал Роман Головченко.

В Беларуси насчитывается более 7 тыс. библиотек, каждый четвертый житель страны пользуется их услугами. В среднем на одну библиотеку приходится около 1,5 тыс. пользователей. За 2020 год было выдано 48 млн экземпляров, или 17 экземпляров на одного читателя. "Эти цифры говорят о востребованности библиотек. Да, с техническим, социальным прогрессом изменяется стиль нашей жизни, методы поиска информации. Библиотеки трансформируются и становятся культурными многопрофильными центрами. В этом будущее. Бурное развитие информационных технологий не пошатнуло позиций книжной культуры и библиотек, а придало новый импульс их развитию, сделало их более доступными для самых широких слоев населения. Без электронных каталогов, абонементов, книгопроводящей сети уже трудно представить себе современный мир", - отметил премьер-министр.

"Некоторые говорят, что в эпоху интернета уже нет необходимости посещать библиотеку, ведь все можно скачать и почитать из дома. Но темпы оцифровки книжных изданий во всем мире еще далеки от 100%, и библиотеки остаются основным источником доступа ко всему массиву знаний. Кроме того, даже электронная информация нуждается в верификации. И неискушенному, неопытному пользователю достаточно непросто найти нужную и точную информацию. Здесь важна роль работников библиотек - квалифицированных и компетентных консультантов, посредников между читателями и книжным собранием", - подчеркнул Роман Головченко.

Премьер-министр также вручил награды представителям библиотечной системы страны. Почетной грамотой Совета Министров было награждено государственное учреждение "Национальная библиотека Беларуси". Благодарность премьер-министра была объявлена работникам Брестской областной библиотеки им. М.Горького, Гродненской областной научной библиотеки им. Е.Ф. Карского, Чаусской библиотечной сети.-0-