Головченко: можно быть уверенным, что интерес людей к книге живет

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня можно быть уверенным, что интерес к книге живет. Такое мнение высказал журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наблюдая, сколько людей сегодня пришли на выставку, можно быть уверенным, что интерес людей к книге живет. Он возвращается после эпохи увлеченности электронными книгами. На мой взгляд, бумажные книги никогда не пропадут. Это искусство печатников, иллюстраторов", - отметил Роман Головченко.

Премьер-министр во время своего визита на выставку ознакомился с книгами, представленными издательствами не только Беларуси, но и других стран. Его внимание привлекли интересные и красочные книги для детей.

Отвечая на вопрос журналистов, должно ли государство поддерживать детские книги, Роман Головченко сказал: "Безусловно. Если бы мы смотрели только категориями экономики, то, наверное, потеряли бы целый пласт важной литературы патриотического и эстетического воспитания, учебников. А ведь в таком случае все ушли бы в погоне за прибылью, условно говоря, в коммерческую литературу, которая издается огромными тиражами. Насколько я знаю, практически во всех странах книгоиздательская деятельность в той или иной степени базируется в русле так называемых государственно важных произведений. Точно так же происходит в той же Европе. Я считаю, что это нормально. Тем более речь не идет о каких-то баснословных суммах. Многие книги просто не могут издаваться такими тиражами, которые обеспечили бы полную окупаемость. Но мы видим прекрасные книги, которые издаются и на белорусском языке тиражами в 1-1,5 тыс. экземпляров. Таким образом, мы обеспечиваем разнообразие литературы для детей", - подчеркнул премьер-министр.

Сегодня в административном комплексе по проспекту Победителей, 14 открылась XXVIII Минская книжная выставка-ярмарка. Она собрала 281 экспонента из 20 стран. Свои экспозиции представляют в том числе Россия, Казахстан, Иран, Венесуэла, Палестина, Австрия, Пакистан, Турция, Германия. По просьбам посетителей в этом году режим работы увеличен на один час: с 10.00 до 20.00, в последний день - до 18.00.

В связи с эпидобстановкой на выставке рекомендуется соблюдать масочный режим и дистанцирование.

В театрах и кинотеатрах, на телеканалах в дни работы ярмарки покажут фильмы, спектакли по произведениям известных писателей Беларуси и других стран. Все желающие смогут доехать до места форума на традиционном поэтическом автобусе, который будет курсировать от станции метро "Немига" до выставочного комплекса на проспекте Победителей, и одновременно услышать в пути произведения знаменитых авторов. Проезд на нем будет бесплатным, как и вход на сам книжный форум. Ожидается, что его посетят около 50 тыс. жителей и гостей столицы.-0-