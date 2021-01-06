Гомельчан поздравят с Рождеством на главной площади областного центра

6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчан и гостей города 7 января поздравят с Рождеством на главной площади областного центра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

Праздничное действо в честь Рождества Христова развернется на площади Ленина. В этом году рождественский концерт пройдет в новом формате. Организаторы подготовили насыщенную программу. В 11.00 откроет парад поздравлений концерт "Светлый праздник Рождества!" Горожан поприветствует и направит всем теплые пожелания архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.

Вечером праздничное настроение на центральной площади Гомеля будут задавать артисты концертно-развлекательной программы, которая продлится с 18.00 до 21.00.

Будет открыта резиденция Деда Мороза, включена новогодняя иллюминация. Взрослые и дети смогут прогуляться по музыкальному зимнему саду, полюбоваться огнями главной новогодней елки региона. Согреться горячими напитками и угоститься свежей продукцией предложат в зоне фуд-кортов.-0-