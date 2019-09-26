Гомельская филармония откроет сезон концертом "Виват, Музыка!"

26 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная филармония откроет 53-й музыкальный сезон 1 октября концертом "Виват, Музыка!", сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

В программе прозвучат произведения различных жанров и направлений - от "Торжественного полонеза" Михаила Глинки из оперы "Иван Сусанин" до попурри "Рапсодия королей рока" на песни легендарной группы Queen, от лирической "Каким ты был" Исаака Дунаевского и Михаила Исаковского до чувственного танго Оblivion Астора Пьяццоллы. Композиции исполнят эстрадно-симфонический оркестр имени Ю.А.Василевского, камерный хор, инструментальное трио "Лирица", а также солисты филармонии. Выступит на концерте в этот вечер и белорусская группа "Леприконсы". Зрители смогут подпевать артистам популярные песни "Хали-гали", "Девчонки полюбили не меня" и другие.

В филармонии рассказали, что в новом сезоне коллективы готовят программы для зрителей разных возрастов и почитателей различных творческих направлений. Так, 18 октября эстрадно-симфонический оркестр имени Ю.А.Василевского представит на бис музыкальный подарок для поклонников рока - концерт In Rock Style. Со сцены ДК железнодорожников прозвучат хиты Scorpions, Led Zeppelin, Queen, Aerosmith, Metallica, Pink Floyd, Kiss. "Рок в оркестровом исполнении - это калейдоскоп новаторских идей, экспериментов и открытий. И артисты преподнесут все это остроумно, провокационно, свежо и экстравагантно", - обещают организаторы.

Для поклонников саундтреков из мультфильмов разных стран и времен воспитанники продюсерского центра филармонии ARTBiz готовят программу "Мультимания", запланированную на 5 ноября в ГЦК. -0-