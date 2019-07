Гомельские городские оркестры откроют новый сезон вечером американского джаза

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Программой "Сфорцандо" JAZZ откроет 17 сентября новый сезон концертный оркестр Гомельских городских оркестров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

В зале Гомельского областного драмтеатра организаторы вечера джаза обещают увлекательный синтез музыкальных культур и традиций народов. Оркестр исполнит культовые произведения: All of Me, On the Sunny Side of the Street, Satin Doll, C'est Si Bon, Baby I love You, The Midnight Sun Will Never Set и многие другие. В творческое путешествие во времени приглашают отправиться под руководством дирижера Сергея Калупахо.

"Сфорцандо" JAZZ - концерт, который даст публике заряд неимоверной энергии, подарит теплую встречу и живое исполнение лучших мировых джазовых композиций. Ценители джаза смогут не только слушать музыку, щелкать пальцами в ритм, стучать ногами, но и даже танцевать", - отметили в госучреждении.

А на 18 сентября в общественно-культурном центре запланирована программа симфонического оркестра "Мировые саундтреки. Кидс". Со сцены прозвучат знаменитые композиции из анимационного кинематографа. "Алладин", "Зверополис", "Розовая пантера", "Микки Маус", "Шрек", "Король Лев", "Рататуй", "Мадагаскар" - вспомнить эпизоды этих и многих других популярных мультфильмов поможет и большой проекционный экран с яркими фрагментами полюбившихся картин. Главный дирижер - Мурад Ассуил, дирижер - Владимир Милютин.

Начало обеих программ - в 18.30.