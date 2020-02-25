Гомельские зрители увидят спектакли Брестского и Могилевского театров кукол

25 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный театр кукол в феврале-марте обменивается гастролями с коллегами из Бреста и Могилева, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театрально-зрелищном учреждении.

С 25 февраля по 1 марта свои постановки гомельскому зрителю представит Брестский театр кукол. Он привозит в город над Сожем два спектакля. Так, у детей есть возможность встретиться с Котом Леопольдом, двумя забавными мышонками и другими героями сказки "День рождения Кота Леопольда" Аркадия Хайта.

Молодежи и взрослым труппа из Бреста предложит спектакль "Холстомер (История лошади)" по повести Льва Толстого. "Спектакль имеет огромную фестивальную и гастрольную географию. Неоднократно становился лауреатом и обладателем Гран-при международных фестивалей театров кукол. Постановку оценили зрители в России, Украине, Болгарии, Польше, Чехии, Германии, Сербии, Черногории, Словакии, Словении", - отметили в учреждении.

C 10 по 11 марта на сцене Гомельского театра кукол со своими работами познакомит коллектив Могилевского областного театра кукол. Детям покажут "Котенка по имени Гав" по пьесе Григория Остера. Взрослых приглашают выслушать исповедальную историю "Синяя-синяя" по рассказу Владимира Короткевича. Жанр постановки определен как галлюцинация в одном действии. Спектакль признавался лауреатом многих театральных фестивалей.

В свою очередь Гомельский государственный театр кукол с ответными гастролями побывает в Бресте, Могилеве и Бобруйске. "Юному зрителю мы представим современную сказку "Шаша в левом башмаке" Елены Мальчевской, а взрослым трагикомические приключения "мужеского портного из самого обыкновенного Гомеля" - спектакль "Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца" по одноименному роману Ильи Эренбурга", - рассказали в театре. -0-