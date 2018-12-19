Гомельский дворцово-парковый ансамбль присоединился к проекту "Карта гостя"

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский дворцово-парковый ансамбль стал первым в области партнером туристического проекта "Карта гостя", сообщили корреспонденту в государственном историко-культурном учреждении.

Это единая электронная карта для туристов с непрерывным сроком действия. Существует несколько форматов: VIP, Премиум, Люкс, Бизнес и Эконом. Главное преимущество каждого - значительная экономия средств. "Карта гостя" дает право разового посещения - бесплатно или со скидкой - значительного количества музеев и экскурсий, включенных в программу.

В Европе подобный проект работает уже не первый год, аналогичные карты имеют 40 городов. С января 2018 года "Карта гостя" начала действовать в Минске, в середине декабря к партнерам программы присоединился и Гомельский дворцово-парковый ансамбль.

В музее гомельской жемчужины "Карта гостя" позволит посетить по принципу единого билета сразу шесть музейных объектов: Центральную часть и Башню дворца (постоянные экспозиции, сменные выставки из собственных фондов музея), "Мир природы", "ZOOTEРРА", Зимний сад и Башню обозрения со скидкой 30%.

Приобрести "Карту гостя" можно в интернет-магазине через сайт minskpass.by и получить в пунктах выдачи, а также в инфокиосках и павильонах по продаже сувениров УП "Мингорсправка", в информационно-туристском центре "Минск".-0-