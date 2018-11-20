Гомельский молодежный театр готовит премьеру спектакля "Все глуше музыка войны"

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской молодежный театр готовит премьеру спектакля "Все глуше музыка войны", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Елена Мостовенко.

Работу, автором сценария и постановки которой является актриса театра Галина Анчишкина, посвятили 75-летию освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. "В центре спектакля - судьбы людей, которые исковеркала, а зачастую и оборвала Великая Отечественная война. О том, как ад той бесчеловечной войны коснулся простых людей, и расскажет словами наших земляков спектакль "Все глуше музыка войны", - отметила Елена Мостовенко.

В процессе подготовки были использованы архивные материалы из фондов библиотек, личных архивов жителей Гомеля, фото- и видеосвидетельства разных лет, уникальный музыкальный материал.

Видеооформлением и музыкальным сопровождением постановки занимается Вадим Нацвалов, световые решения - Екатерины Воронько. В спектакле заняты актеры Галина Анчишкина, Наталья Голубева, Валентина Ильюкевич, Ярослав Кублицкий, Валерия Лагуто, Виктория Поланцевич, Дмитрий Попченко, Владимир Титов, Ирина Чернявская, Сергей Чугай, Галина Широкшина.

Премьерные показы спектакля пройдут 21, 24 и 27 ноября.-0-