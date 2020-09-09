Гомельский молодежный театр откроет новый сезон 11 сентября спектаклем "Дядя Ваня"

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской молодежный театр откроет новый сезон 11 сентября недавней премьерой "Дядя Ваня", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Елена Мостовенко.

Открытие театрального сезона положит начало мероприятиям в Гомеле, посвященным Дню города.

"Несмотря на все объективные трудности, в новом театральном сезоне мы традиционно планируем выпуск премьер, не забывая при этом о ставших уже знаковыми для театральной жизни нашего города, высоко оцененных профессиональной театральной общественностью постановках прошлых лет. Кроме наших собственных спектаклей, планируем познакомить гомельчан и гостей города с творчеством театров из других городов Беларуси и зарубежья", - рассказала Елена Мостовенко. Также в планах на новый сезон - гастроли Молодежного театра, участие в фестивалях. "К слову, 7 сентября подведены итоги VII Международного театрального фестиваля "Смоленский ковчег" (Смоленск, Россия), и наш спектакль "Урод" стал лауреатом в номинации "Лучший театральный проект по социальной проблеме", а Галина Анчишкина - лауреатом в номинации "За исполнительское мастерство" за роль Шефлера", - добавила руководитель.

На старте сезона зрителей ждет самая свежая премьера театра - трагикомические сцены из деревенской жизни по пьесе Антона Чехова "Дядя Ваня". "Этой постановкой мы завершали предыдущий сезон и презентовали ее в начале августа. Получили от зрителей добрые отклики", - отметила директор театра. Она напомнила, что режиссер "Дяди Вани" Виталь Кравченко в этом спектакле продолжает разговор на тему выбора и ответственности, начатый в предыдущих работах: "Метод" Жорди Гальсерана, "Королева красоты" Мартина Макдонаха, "Урод" Мариуса фон Майенбурга.

В спектакле задействованы актеры Сергей Чугай, Валерия Лагуто, Ирина Чернявская, Галина Анчишкина, Евгений Хромов, Сергей Артеменко, Ярослав Кублицкий, Наталия Задорина.

В репертуаре на сентябрь также запланированы спектакли "Фанатки", "Когда любит поэт…", "Я стою у ресторана: замуж - поздно, сдохнуть - рано", "Королева красоты", "Семь снов о тебе", "Метод", "Урод" и постановки для детей - "Иван - дырявый карман", "Тайна заячьего дерева".-0-