Гомельский молодежный театр представит премьеру спектакля "Братишки (Bad Boys)"

7 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской молодежный театр готовит премьеру спектакля "Братишки (Bad Boys)" по пьесе Рэя и Майкла Куни, сообщила БЕЛТА директор театра Елена Мостовенко.

Режиссер спектакля Владимир Петрович определил жанр постановки как типично английскую черную комедию.

Герои Том и Линда - обычная семейная пара из Лондона. Супруги хотят простого человеческого счастья. А их родственники из самых добрых побуждений по мере своих сил пытаются приход этого счастья ускорить. Однако от их "помощи" голова идет кругом.

Преодоление немыслимых по своей нелепости ситуаций, поиски выхода из тупикового положения с проявлением невероятной изобретательности - все это ожидает героев. "Интрига действия захватывает с первых минут и держит до самого конца этой абсурдной, очень смешной и трогательной истории", - подчеркнула Елена Мостовенко.

В театре также отметили, что фамилия Куни - одна из самых "комедийных" в современном театральном мире. А "Tom, Dick and Harry" - единственная комедия, которую Рэй Куни написал совместно со своим сыном Майклом Куни. Благодаря работе такого творческого тандема пьеса приобрела молодежное и легкое звучание.

Над постановкой в Гомельском молодежном театре работают художник-сценограф Андрей Меренков, художник по костюмам Татьяна Лисовенко, дизайнер по свету Семен Давыденко. В спектакле заняты актеры Сергей Трухин, Лиза Астрахова, Валентина Ильюкевич, Ярослав Кублицкий, Дмитрий Попченко, Ирина Чернявская, Наталья Голубева, Сергей Чугай, Владимир Титов, Виктория Поланцевич, Виталий Богомол.

Премьерные показы пройдут 10, 11, 16, 24 ноября.-0-