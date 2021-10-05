Гомельский молодежный театр приедет с гастролями в Витебск

5 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа 19-20 октября пройдут гастроли Гомельского городского молодежного театра. Витебскому зрителю представят две вечерние постановки для взрослых и один дневной спектакль для детей, сообщили БЕЛТА в Коласовском театре.

В первый день публику ждет пьеса "Дядя Ваня" Антона Чехова. Произведение написано более ста лет назад, но удивительно остро звучит в наши дни. Герои этой пьесы, как и других у Чехова, много говорят, думают и спорят. "Но в споре не рождается истина. И не может родиться, потому что это спор-борьба "старой" жизни с "новой", в котором никто не слышит друг друга, но охотно находятся виноватые. В итоге раздражающий фактор исчезнет, восстановится привычный, рутинный уклад, но происшествия оставляют на всем отпечаток трагичности, потому что из жизни этих людей навсегда уйдет надежда на лучшее, осмысленное существование", - рассказали в театре.

Гомельский коллектив на 20 октября подготовил пьесу Альберта Герни "Сильвия". Романтическая комедия рассказывает об обычной супружеской паре. Дети разъехались, у Кэйт любимая работа и Шекспир. У Грега кризис среднего возраста с вопросами о жизни. Все идет своим чередом, но вдруг в жизни супруга появляется собака Сильвия, которая вытесняет из жизни Грега рутину и жену. Борьба между старым и новым перерастает в войну не на жизнь, а на смерть. И Грегу придется сделать выбор. Чем закончится история, в которой муж взял домой бездомную собаку без согласия супруги, расскажут гомельские артисты.

Кроме того, 19 и 20 октября они предложат для детей сказку "Давай играть!" по пьесе Оксаны Розум.-0-