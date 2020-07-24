Гомельский молодежный театр завершит сезон премьерой "Дядя Ваня"

24 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском городском молодежном театре идут репетиции спектакля "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова. Премьерой театр завершит 28-й сезон, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Елена Мостовенко.

Может ли один человек изменить мир внутри и вокруг одной семьи, если семья этого не хочет? Что может быть мучительнее вопросов о смысле собственной жизни самому себе? Ответ на эти и другие вопросы - в новом спектакле молодежного театра.

"Пьеса "Дядя Ваня" написана более ста лет назад, но удивительно остро звучит в наши дни. Герои пьесы много говорят, много думают, много спорят. Но в споре не рождается истина. Потому что это спор-борьба старой жизни с новой, в котором никто не слышит друг друга, но охотно находятся виноватые ", - отметила Елена Мостовенко.

Сам Чехов не конкретизирует жанр пьесы, давая определение "сцены из деревенской жизни". Режиссер-постановщик спектакля Виталь Кравченко называет эти сцены трагикомическими. "Судьбы всех героев по сути трагичны либо близки к этому, но как же они смешны и нелепы в своем трагизме. Для меня это очень смешная история, особенно когда герои носятся со своими трагедиями как с писаной торбой, вместо того чтобы эту трагедию предотвратить", - сказал он.

Вместе с режиссером над постановкой работает хорошо знакомая зрителям Гомеля творческая команда: художник-сценограф Кристина Баранова, художник по костюмам Татьяна Лисовенко.

"Эта постановка продолжает разговор на тему выбора и ответственности, начатый режиссером Виталем Кравченко в предыдущих спектаклях театра: "Метод" Жорди Гальсерана, "Королева красоты" Мартина МакДонаха, "Урод" Мариуса фон Майенбурга", - добавила Елена Мостовенко.

Премьерные показы запланированы на 6 и 7 августа.-0-