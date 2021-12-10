Гомельский облдрамтеатр подарит юным зрителям новогодний спектакль "Варвара-краса"

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Приближение новогодних праздников в Гомельском областном драматическом театре знаменуется выпуском новой сказки - подарка юным зрителям. В нынешнем сезоне труппа театра готовит спектакль "Варвара-краса" - инсценировка Андрея Шидловского по мотивам русских народных сказок и фольклора, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь государственного учреждения Владимир Ступинский.

"Это сказочная история, как царь Еремей за свободу пообещал правителю подводного мира отдать то, чего не знает в своем царстве. В результате пришлось отправить чуду-юду своего сына. И пропал бы ленивый и избалованный царевич, если бы не рыбацкий сын, который и царевича спас, и в подводном царстве свою любовь нашел - Варвару, красивей и умней которой на всем белом свете не сыщешь", - рассказал Владимир Ступинский.

Как и полагается сказке, спектакль полон добрых чудес, песен и танцев. В театре убеждены: "Варвара-краса" придется по вкусу зрителям любого возраста - от самых маленьких до их пап и мам, дедушек и бабушек.

Над постановкой работают автор инсценировки режиссер Андрей Шидловский, художник Александр Крючкович, хореограф Оксана Рожкова, музыкальное оформление Дмитрия Неберова. В спектакле заняты Дмитрий Байков, Александр Ильинский, Татьяна Змитюро, Светлана Ефимова, Сергей Лагутенко, Юрий Мартинович, Анастасия Задорина, Анна Ковалькова, Сергей Юревич, Андрей Шидловский, Михаил Гришечкин, Кирилл Гайдук, Мария Ходякова, Кристина Шипкова, Гиорги Чантурия, Дмитрий Попченко, Лилия Гостева, Наталья Голубева, Татьяна Гончарова, Наталия Задорина, Виталия Тишкова, Татьяна Кондратенко, Екатерина Владимирова, Евгения Конькова, Галина Вевер.

Новогодние представления для юных зрителей начнутся с 18 декабря.

В театре обещают: новогоднее настроение у юных зрителей возникнет еще до начала спектакля. Все зрительские фойе на дни зимних каникул станут волшебным городком с фотозонами, торговыми точками с лакомствами и новогодними сувенирами. А перед началом сказки ребят на новогоднем представлении поздравят с праздником Дед Мороз и Снегурочка.

В нынешней эпидемиологической обстановке руководство театра принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность зрителей и сотрудников. Это дезинфекция помещений, реквизита и оборудования, очистка воздуха, шахматная рассадка зрителей, обеспечение комфортного климатического режима и санитарно-гигиенической безопасности людей.-0-