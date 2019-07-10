Гомельский облдрамтеатр завершает сезон премьерой мелодрамы "Девять белых хризантем"

10 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной драматический театр завершает 80-й театральный сезон премьерой по пьесе уральского драматурга Николая Коляды "Девять белых хризантем", сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь театра Владимир Ступинский.

Режиссером-постановщиком мелодрамы в двух действиях выступил заслуженный деятель искусств России Михаил Мамедов.

Новый спектакль погрузит зрителей в размышления о случайностях и предопределенности. По сюжету главная героиня не смогла вовремя улететь домой из-за ошибки в документах. Ночь, проведенная в отделении полиции аэропорта, многое меняет и в ее будущем и даже в прошлом. Случайная встреча помогает героям найти давно потерянных любимых людей, обрести надежду и радость. Зрителей ожидают неожиданные повороты, столкновение персонажей и непредсказуемый финал.

В спектакле играют актеры Татьяна Гончарова, Владислав Карако, Татьяна Змитюро, Александр Ильинский.

"Режиссер Михаил Мамедов хорошо знаком гомельским театралам: два спектакля в его постановке ("Незамужняя женщина" и "Женское счастье") уже идут на нашей сцене", - отметил пресс-секретарь. Кроме того, многие его знают по многосерийным фильмам.

Премьерные показы спектакля "Девять белых хризантем" в Гомельском драмтеатре пройдут 30 и 31 июля.-0-