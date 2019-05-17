Google составил рейтинг участников "Евровидения-2019", ZENА - в пятерке

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Google представила рейтинг участников "Евровидения-2019", составленный на основе запросов пользователей разных стран. Согласно этому рейтингу, победителем конкурса станет представитель Франции, сообщает ТАСС.

Финал "Евровидения-2019" пройдет 18 мая. "Но уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска", - говорится в пресс-релизе компании. Так, победителем конкурса станет Франция, второе место займет Исландия, третье - Россия. В пятерку лучших войдут Нидерланды и Беларусь. Шестое место Google прочит островному государству Кипр, седьмую строчку займет Швейцария, восьмую - Италия, девятую - Сан-Марино. Замыкает десятку Сербия.

В пресс-службе компании отметили, что в 2017 году система подсчета баллов Google верно предсказала победителя конкурса.

На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Беларусь представляет певица ZENА, она выступит под 19-м номером.

ZENA выступит в финале "Евровидения" под 19-м номером Финал песенного форума состоится 18 мая, именно тогда мы узнаем, кому достанется хрустальный микрофон.

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал конкурс в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать").-0-