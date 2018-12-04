Горан Брегович: по-моему, я хороший парень

В юности он был президентом боксерского клуба и изучал философию марксизма. В конце 80-х с будущей женой совершил кругосветное путешествие на парусной лодке. Однако вместо профессии спортсмена или преподавателя он выбрал для себя стезю музыканта. Его популярность связывают с созданием саундтреков к фильмам Эмира Кустурицы. Близкий друг знаменитого режиссера, фанат цыганской музыки и большой жизнелюб Горан Брегович накануне своего концерта, который пройдет в Минске 11 декабря, дал интервью корреспонденту БЕЛТА.

- Летом вы выступали на фестивале "Славянский базар в Витебске". Какие впечатления у вас остались?

- "Славянский базар" - прекрасный фестиваль. Я с большой радостью в нем участвовал. Надеюсь, что у зрителей остались такие же приятные впечатления от концерта, как и у меня от публики. Жаль, что все было в суете и не получилось узнать больше о белорусских музыкантах.

- У Вашего оркестра очень необычное название. Как оно появилось?

- Мой оркестр называется Свадебно-похоронным. Я стал так называть его в шутку. Дело в том, что музыканты, которые со мной выступают, раньше играли и на похоронах, и на свадьбах. В коллективе есть высококвалифицированные музыканты, как, например, мой саксофонист, который является профессором в двух академиях, но в то же время есть музыканты, которые едва разбираются в нотах. Все они из разных частей Балкан: из Болгарии, Македонии, Сербии, Румынии. Именно благодаря тому, что они такие разные, им все еще интересна музыка, они любопытны и несут драйв. Зайдите ко мне в гримерную за два часа до концерта и увидите, что они играют просто для себя, чтобы повеселиться. И это после стольких лет, когда, порой, мы даем по 150 концертов в год! Они по-прежнему любят музыку. Мой оркестр всегда в хорошем настроении, и зрители это чувствуют.

- Что вы подготовили для минской публики на этот раз?

- Я сыграю свою новую программу "Три письма из Сараево". И, конечно же, не обойдется без всеми любимых хитов. Это будет музыка, которую я написал к фильмам, также я сыграю часть своей оперы "Кармен со счастливым концом". Будем веселиться.

- Ваша новая программа, да и вся ваша музыка, пропитана смешением разных культур и стилей. Как вам удается гармонично их соединить?

- Я родился в Сараево. Если обратиться к истории, то вы увидите, что там всегда проходила граница между православными, католиками и мусульманами. Возможно, это самая необычная граница во всей истории человечества. Эта смесь во мне с самого рождения: православные похоронные пения, еврейская свадебная музыка и цыганская романтическая музыка. Это как Франкенштейн. Только я думаю, что идея Франкенштейна как чего-то уродливого, созданного из множества разных частей, должна измениться. Франкенштейн прекрасен именно тем, что создан из разных частей. В этом наше будущее.

- В Минске вы будете не в первый раз. Есть ли планы что-то посмотреть, получше узнать город?

- Мне нравится Минск. Я был поражен, когда увидел, какой он красивый и, если хотите, упорядоченный. Однако не думаю, что я куда-либо поеду как турист. Когда мне не нужно путешествовать, я предпочитаю остаться дома и помыть машину.

- На сцене вы всегда выглядите очень элегантно. Какую одежду предпочитаете в повседневной жизни?

- Я одеваюсь демократично. В моем гардеробе можно найти вещи как от Жан-Поля Готье, так и из торговой сети Zara. Я не большой поклонник дизайнерской одежды.

- Если бы не музыка, можете представить, чем еще могли бы заниматься?

- Музыка это то, чем я зарабатываю на жизнь. Я изучал философию, и во времена коммунизма подумывал стать профессором марксизма-ленинизма. К счастью, на последнем курсе университета я стал рок-звездой. С тех пор ничем другим я и не занимался. Я начал очень рано, в 17 лет, работая музыкантом в стриптиз-клубе. В то время мне казалось, что Бог дает мне знак: "Брегович, тебе понравится то, что ты делаешь!" Так и случилось.

- В чем секрет того, что люди вскакивают с мест и пускаются в пляс на ваших концертах?

- Я не знаю, в чем секрет. Для человека, который пишет и исполняет музыку, мне приятно знать, что она делает кого-то счастливым, хотя бы на два часа. После концерта вы возвращаетесь к обыденности, где не так уж много причин, чтобы петь и танцевать. Поэтому два часа отличного настроения это уже достаточно как для меня, так и для всех, кто пришел на концерт.

- Расскажите о своих хороших и плохих чертах характера.

- По-моему, я хороший парень. Не ленивый, привык много работать, как и мой отец. Правда, мне не нравится, когда я раздражаюсь. Не люблю людей, которые едят лук и чеснок, не могу выносить этот запах. Я могу влюбиться даже в глупую женщину, лишь бы она не ела лук и чеснок.

- Когда вы в последний раз говорили себе: "Я слишком стар для всего этого"?

- Много раз. Каждый раз, когда мне приходится рано утром вставать и отправляться куда-то на гастроли (смеется). Но когда выхожу на сцену, все проходит, и я получаю удовольствие от концерта.

- Расскажите, как проводите свободное время.

- Как все - мою машину, смотрю футбол. Моя семья живет в Париже, но работаю я в Белграде - там у меня студия и дом с садом, выращиваю там овощи, фрукты. Люблю сам собирать помидоры например. А вот мой отец делает вино - невероятно вкусное получается.

- Горан, признайтесь, вы о чем-то сожалеете?

- Нет. Моя жизнь, как чудо, о чем тут сожалеть? Я родом из крошечной страны, но мне удалось прославиться на весь мир. Кроме меня, есть еще один известный серб - большой ученый, изобретатель, лауреат Нобелевской премии Никола Тесла. Так что я ни о чем не сожалею.

Александр КАРАБЛИКОВ,

БЕЛТА.-0-

Благодарим за содействие в подготовке материала концертное агентство Berin Iglesias Art и лично Ольгу Купцову.