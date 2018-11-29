Горловое пение и варган - необычный концерт пройдет в Гомеле

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 10 древних инструментов разных стран и народов зазвучат на концерте группы Аvatar, который пройдет в музее истории города Гомеля 30 ноября, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

В течение полутора часов выступления группы можно будет услышать африканский джембе (барабан в форме кубка с открытым узким низом и широким верхом), австралийский диджериду (духовой инструмент аборигенов Австралии), тибетские поющие чаши, алтайский варган и др.

В медитативную атмосферу погрузят звуки посоха дождя. На контрасте зазвучат тувинское горловое пение и нежное женское исполнение под аккомпанемент скрипки.

"Этот концерт станет интерактивным. Для гостей подготовлена масса сюрпризов. Например, все желающие смогут попробовать поиграть на необычных инструментах после выступления артистов. Вдобавок ко всему зрителей пригласят отправиться в путешествие с мистическими персонажами на выставке картин Янины Янцевич", - добавили в музее.-0-