"Город мастеров" соберет около 250 ремесленников на "Славянском базаре"

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Любимый витебчанами и гостями фестиваля "Город мастеров" соберет около 250 мастеров на "Славянском базаре", сообщила журналистам директор областного методического центра народного творчества Екатерина Лабуко, передает корреспондент БЕЛТА.

По ее словам, в городе пройдет конкурс мажореток и барабанщиц, который соберет около 700 участников. На пл.Свободы организуют турнир национального танца, в котором примут участие почти 70 пар. "С ними хотим провести флешмоб: вместе с танцевальными коллективами в национальных костюмах сделать большой хоровод и пройтись вместе по центральным улицам города. Ведь к нам приедут конкурсанты из разных уголков страны и все в ярких и разнообразных костюмах", - добавила Екатерина Лабуко.

На площадках Витебска выступят духовые оркестры, пройдет конкурс традиционной игрушки и куклы "Забава", мастер-классы по их изготовлению. Любимая многими ярмарка народных ремесел соберет около 250 мастеров из Беларуси, Украины и России. Они представят многие виды народного творчества. Впервые свои ручные работы привезут мастера из Дагестана. "Город мастеров" будет работать с 15 по 18 июля на ул.Пушкина.

Заместитель директора по научной работе областного краеведческого музея Валерий Шишанов рассказал, что на "Славянском базаре" будет богатая выставочная программа. В День Союзного государства 16 июля откроются выставки "Золотая Хохлома - душа России" и "Торжокское золотое шитье". Презентуют выставку "Сокровища Пакистана", организованную посольством страны. Будут представлены работы художника Джимми Инженера и фотографа Хамида Хуссейна с изображенными ландшафтами Пакистана, яркой архитектурой и природой. "Еще одна выставка прибудет из дальних краев России - "Амто (здравствуй), Корякия!" Это частная коллекция Людмилы Каюровой, в которой помимо редких этнографических предметов представлены живописные работы современных корякских художников", - добавил Валерий Шишанов. На фестивале будут задействованы пространства музея для других культурных мероприятий.

Директор Белорусского театра "Лялька" Александр Григорьев рассказал о программе восьмого "Кукольного квартала", который пройдет 14-18 июля. Театр кукол "Бродячая собачка" (Санкт-Петербург) представит спектакль "Гадкий утенок", московский театр покажет представление "Все мыши любят сыр" по мотивам сказки Дюлы Урбана. Псковский областной театр кукол привезет "Прыгучего мышонка", оренбургский театр кукол "Пьеро" подготовил комедию для взрослых по рассказам Михаила Зощенко "Уважаемые граждане!". Пензенский областной театр "Кукольный дом" поведает историю преступления "Убить Кароля". Хозяева площадки, театр "Лялька", покажут публике три спектакля - "Мой большой маленький дедушка", "Куклы Тима Талера, или Проданный смех" и "Носорог и Жирафа". "Кукольный квартал" - классический театральный фестиваль. Для нас важно, чтобы артисты и гости, приезжая к нам, не только посмотрели спектакль, но и захотели приехать в Витебск еще раз. "Лялька" - второй дом для всех коллективов", - подчеркнул Александр Григорьев.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 14 и 19 июля. На форуме ждут представителей 33 стран и около 5 тыс. артистов.-0-