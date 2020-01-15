Городище железного века на территории Нежинского ГОКа исключат из списка историко-культурных ценностей

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городище железного века Обчин, которое находится в Любанском районе на территории строящегося Нежинского ГОКа, будет исключено из списка историко-культурных ценностей Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ИООО "Славкалий".

Как рассказали в компании, обнаружив в 2012 году на территории строительства калийного предприятия объект, представляющий историко-культурную ценность, "Славкалий" обратился к специалистам Института истории НАН Беларуси для организации научно-исследовательской экспедиции. Ученым предстояло изучить примерно 25 тыс. кв.м. К середине ноября 2019 года научно-исследовательская кампания была завершена.

"Сегодня на заседании Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры принято решение о снятии с указанного объекта статуса историко-культурной ценности и исключении его из "Дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь" (согласно Кодексу о культуре для исключения из Государственного списка историко-культурных ценностей Беларуси необходимо полное изучение ценности и заключение Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия о полном изучении ценности), - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, отметили в компании, "Славкалий", действуя в строгом соответствии с законодательством, исполнил свои обязательства в области изучения и сохранения историко-культурного наследия Беларуси. "Объект полностью исследован с полным сохранением всей необходимой научной информации о культурном слое и сопутствующих артефактах, - уточнили в пресс-службе. - Во время раскопок были найдены керамическая посуда, орудия труда, элементы конской упряжи и украшения".

Найденные во время раскопок предметы относятся к первой половине первого тысячелетия до нашей эры. Они будут переданы в краеведческий музей Любани, а на основании полученной в процессе научно-исследовательской работы информации планируется создание 3D-модели городища Обчин.

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2017 году. Его реализует ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-