Городские пейзажи Немиги можно увидеть на выставке в Гостиной Голубка

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка городских пейзажей молодой художницы Кристины Вильмонт "Родные мотивы" откроется в Гостиной Владислава Голубка 5 апреля, сообщили БЕЛТА в отделе информационно-выставочной работы Национального исторического музея.

Экспозиция включает более 20 пейзажей. "Город - это неотъемлемая часть жизни любого человека. Каждый день, проходя мимо одних и тех же мест, спеша по своим делам, мы порой забываем видеть красоту вокруг нас: ритмы домов, красивое освещение, фактуры крыш, меняющееся состояние природы. У каждого горожанина есть свой любимый уголок в нем. Для Кристины местом вдохновения стала Немига - прекрасный и гармоничный район Минска, который любят не только туристы, но и художники", - рассказали в музее.

Главная цель молодой художницы - запечатлеть красоту момента и показать жизнь старого города через призму современности.

Экспозиция "Родные мотивы" будет работать по 16 апреля.

Кристина Вильмонт родом из Минска. В 2012 году окончила Минский государственный художественный колледж им. А. К. Глебова, в 2018-м - Белорусскую государственную академию искусств. Постоянная участница столичных выставок.-0-