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07 июля 2021, 12:12

Гостей Александрии ждут купальские подворья, экскурсии, цирковые выступления и много музыки

Фото из архива
Фото из архива
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7 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Утверждена программа мероприятий республиканского праздника "Купалье", который пройдет 10-11 июля в агрогородке Александрия Шкловского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

Основные гуляния стартуют в субботу. С 11.00 начнет работу экскурсионный маршрут по тематическим площадкам праздника. Будет организована выставка продукции Минского тракторного завода "Зроблена ў Беларусi", а также работа экспозиционно-тематических купальских подворий "Ручнік народнага адзінства", "Александрыйская гасцiна", "Гандлёвая суполка" и "Свята кнiгi". Здесь же откроется молодежная площадка "Талака" с творческим проектом "Час выбраў нас", пройдет финал республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села" и соревнования по пауэрлифтингу.

С 15.00 начнет работу развлекательно-игровая площадка для детей "У гасцях у казкі" с показом спектакля Могилевского областного театра кукол. В программу для самых маленьких включены выступления артистов цирка-шапито и эстрадно-цирковые представления. Чтобы шоу увидели как можно больше маленьких зрителей, оно повторится в 13.00, 16.00 и 18.30. Здесь же будут организованы фотозона и ярмарка-продажа сувенирной и кондитерской продукции.

С 11.00 до 21.00 в Александрийской средней школе будет работать экспозиция "Малая радзіма" с посещением класса, в котором учился Президент Беларуси. В учреждении образования также откроется выставка "Тканае неба Александрыі". Областная тематическая площадка "Дзень адчыненых дарог", посвященная 85-летию со дня образования Государственной автомобильной инспекции, будет работать с 16.00 до 18.00.

Творческие программы на малой концертной площадке пройдут с 11.00 до 20.30. Откроют череду выступлений юные таланты Могилевщины - воспитанники продюсерских центров "Ступени" и "Ангелы добра", заслуженного любительского коллектива театра-студии "Радуга", а также солисты Могилевской областной филармонии. На этой же сцене в 13.20 зрители увидят мюзикл "Вянок на вадзе" на основе народных обрядовых стилизованных песен и мелодий, а также авторских произведений. В основе постановки - волшебная история о любви, дружбе и чудесах купальской ночи.

В числе исполнителей, которые порадуют гостей своим творчеством, коллективы Дворца культуры Минского тракторного завода, могилевские группы Jazz City Band и "Весялуха NEW&band", солистка областной филармонии Ольга Горничар, заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко и группа "ГаласыЗМеста".

Церемония открытия республиканского праздника "Купалье" запланирована с 17.00 до 17.30. Официальную часть продолжит показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей. В 19.30 стартует концерт-караоке "Песні, якія нас яднаюць…", посвященный Году народного единства. В программу войдут хиты советской эстрады из репертуара ВИА "Песняры", "Верасы", "Сябры" и др.

Насыщенный день завершится на главной концертной площадке. В 21.30 там начнется "Главный концерт" - народное шоу "Песні маёй краіны", а в 23.25 небо над Александрией озарит праздничный фейерверк. Затем последует танцевальная шоу-программа "Дискотека 80-90-х. По-новому!" с участием артистов Могилевской области и лучших белорусских диджеев, завершится она в ночь на 11 июля.-0-

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