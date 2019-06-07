Гости и спортсмены Европейских игр смогут прикоснуться к классическому искусству в Белгосфилармонии

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гости и спортсмены ІІ Европейских игр смогут прикоснуться к классическому искусству, придя на мероприятия Белорусской государственной филармонии, заявил журналистам солист учреждения, пианист, инициатор 12-часового фортепианного марафона Артем Шаплыко, передает корреспондент БЕЛТА.

Музыкант рассказал, что идея проведения марафона появилась у него во время участия в аналогичном мероприятии в Испании. "Во время марафона, проводимого с 10 до 22 часов, я подумал, как было бы здорово организовать и у нас что-то похожее, - пояснил он. - Я очень рад, что Белгосфилармония поддержала меня, и моя мечта воплотилась в реальность. На одной сцене мы собираем лучших исполнителей. Радостно и почетно, что марафон включен в культурную программу ІІ Европейских игр. Ведь и гости, и спортсмены смогут прикоснуться к классическому искусству, а также увидят, что в нашей стране проходят интересные мероприятия и захотят вернуться к нам вновь".

"Большой фортепианный марафон" пройдет 22 июня в Белорусской государственной филармонии. На протяжении 12 часов будет звучать живая музыка в исполнении талантливых белорусских пианистов.

Во время марафона пройдут концерты "Два маэстро и ученики", с участием Игоря Оловникова, Юрия Гильдюка, Елены Науменко, Анны Сырневой, Альгерда Грищенко, Елизаветы Морозовой, "Ступени мастерства" с Вероникой Сахаровой, "Играют дети" с учащимися Республиканского музыкального колледжа при БГАМ, Artgrand с участием Артема и Марины Шаплыко, Con Anima с Александром Поляковым и Юлией Архангельской. Выступят такие музыканты, как Наталья Котова, Валерий Боровиков, Александр Музыкантов, Марина Ромейко, Алексей Пшеничный, Юлия Ермолаева, Анастасия Алексейчик и Александр Данилов. Последним концертом марафона станет программа "Виртуозы сцены. Фортепианные дуэли. Номера в 4-6 рук".

В культурной программе ІІ Европейских игр также пройдут концерты 12 и 23 июня. Государственный академический симфонический оркестр Беларуси под руководством народного артиста Александра Анисимова выступит 12 июня на сцене Большого концертного зала. "Для закрытия сезона маэстро Анисимов выбрал оперу Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", которая в Минске не исполнялась, - отметили в филармонии. - Музыканты оркестра, солисты Ирина Крикунова (сопрано) и Виктор Менделев (тенор) представят первое действие оперы в концертном исполнении. Также прозвучит симфонический эпилог Бородина из оперы "Млада" и Симфония №1 Сергея Рахманинова". Концерт-поэма "Лунный свет" состоится 23 июня, в котором соединятся музыка, литература, танец и живопись. Прозвучит музыка Вивальди, Пьяццоллы, Кулау, Арлена, Дебюсси, Баха, Каччини, Бетховена.

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