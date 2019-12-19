Гостиная Владислава Голубка приглашает окунуться в мир сказок

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Время сказок" откроется сегодня в Гостиной Владислава Голубка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информационно-выставочной работы Национального исторического музея.

Проведение волшебных кукольных выставок в Гостиной Владислава Голубка стало уже хорошей новогодней традицией. И эта зима не стала исключением. В экспозиции "Время сказок" представлены авторские куклы, изделия из войлока, арт-объекты, коллекция портретных кукол "История в лицах" Агнесс Арагонской, графика "Небо живет в сердце каждой совы, а совы живут в небе" Варвары Медведевой и многое другое.

"Сказки - прекрасный вид искусства. Они веселят, развлекают, иногда пугают, учат нас поступать честно. Они никогда не устаревают, потому что в них хранится мудрость предков, традиции и обычаи. Время, проведенное за совместным чтением сказок, сближает родителей и детей, учит сопереживать героям, отличать добро от зла. В сказках встречается множество волшебных персонажей. С некоторыми из них наших гостей будет знакомить настоящая сказочница - писательница Надежда Ясминская", - рассказали в музее.

Во время выставки будет организован конкурс "Приз зрительских симпатий", принять участие в котором, отдав свой голос за наиболее понравившуюся работу, сможет каждый посетитель. Кроме того, запланирован цикл увлекательных мастер-классов и лекций о работе с различными техниками и материалами, используемыми для изготовления кукол-оберегов, авторских кукол и необычных арт-объектов, а также мастер-класс по созданию ловцов снов.-0-