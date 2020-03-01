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Культура
01 марта 2020, 12:14

Гостиная Владислава Голубка приглашает окунуться в поэзию вышивки

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гостиная Владислава Голубка по 29 марта представляет выставку "Поэзия вышивки", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Экспозиция - более 40 работ различных сюжетов: пейзаж, натюрморт, цветы, городские мотивы, геральдика, жанровые сценки в разных техниках вышивки. Свыше 20 картин показывают впервые и каждая из них уникальна. Вышивка - удивительное искусство, требующее к себе особого внимания, скрупулезности, усидчивости и специальных навыков, благодаря чему рождаются самые настоящие шедевры. Кто-то создает невероятно масштабные, удивительной красоты картины, вышитые крестиком, а кто-то скромно вышивает гладью, придумывая не менее оригинальные работы, имеющие спрос.

Вышивальщицы видят окружающий мир по-своему. Он создается на кусочках ткани с помощью маленькой иголочки и разноцветных ниточек. Но как много цветов и оттенков, так и много удивительных и необычных сюжетов можно представить с их помощью. Каждая работа - маленький шедевр, созданный с теплотой и любовью, с огромным желанием сделать жизнь удивительнее и краше. В процессе работы вышивальщицы делятся вдохновением со всеми, кто видит, воспринимает эту красоту и может по достоинству оценить произведения простых и скромных, но невероятно талантливых и прекрасных в своем творчестве женщин.

"Поэзия вышивки" - выставка вышитых картин общественно-культурного объединения "Вышивальщица". Идея создания коллектива возникла в 2006 году. За время существования объединения было проведено более 50 выставок на различных площадках столицы - Художественной галереи "Университет культуры", Республиканского центра народного творчества, в музее "Лошицкая усадьба", храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" и других.-0-

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