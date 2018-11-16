Готовится масштабный международный проект к 150-летию выдающегося уроженца Беларуси Фердинанда Рущица

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО Владимир Макей 16 ноября встретился с польским искусствоведом Фердинандом Рущицем, основателем Фонда имени выдающегося живописца и уроженца Беларуси Фердинанда Рущица, внуком художника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Во встрече принял участие генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов.

Собеседники обсудили совместный проект, который планируется осуществить в 2020 году в рамках празднования 150-летия со дня рождения Фердинанда Рущица. Проект по популяризации творчества художника включает организацию выставок его произведений в Минске, Варшаве, Вильнюсе, проведение в Минске конференции, посвященной жизни и творчеству художника, восстановление родовой усадьбы в Богданово (Воложинский район Минской области), создание культурного центра имени Фердинанда Рущица.

"Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО рассматривает перспективу включения 150-летнего юбилея Фердинанда Рущица в Список памятных дат ЮНЕСКО на 2020-2021 годы. Ожидается поддержка проекта со стороны других государств", - рассказали в МИД.

Владимир Макей подчеркнул важную роль таких культурных проектов для расширения диалога между странами, особо выделил заинтересованность Министерства иностранных дел в активном взаимодействии с участниками проекта для его продвижения, в том числе в рамках деятельности Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.-0-